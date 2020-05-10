balance написав:може комусь пригодиться mcc за YoutubePremium 7399 в розваги не попав
Редиски)) Акційний промо на 3 місяці йшов з MCC 5818 і відповідно з кешбеком "Розваги".
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 тра, 2020 10:36
Re: Альфа-Банк
Редиски)) Акційний промо на 3 місяці йшов з MCC 5818 і відповідно з кешбеком "Розваги".
|