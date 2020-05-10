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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8553855485558556

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 10:36

Re: Альфа-Банк

balance написав:може комусь пригодиться mcc за YoutubePremium 7399 в розваги не попав


Редиски)) Акційний промо на 3 місяці йшов з MCC 5818 і відповідно з кешбеком "Розваги".
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 12:00

Re: Альфа-Банк

Нагадайте, якщо сума покупки перевищує кредлім, то
розстрочка можлива на суму кредліма чи пропозиція взагалі не прийде?
stryzhko
 
Повідомлень: 1075
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 12:15

  stryzhko написав:Нагадайте, якщо сума покупки перевищує кредлім, то
розстрочка можлива на суму кредліма чи пропозиція взагалі не прийде?


если сумма покупки больше кредлимита, то не пройдет сама покупка - денег не хватит)))
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 12:18

  Shaman написав:
  stryzhko написав:Нагадайте, якщо сума покупки перевищує кредлім, то
розстрочка можлива на суму кредліма чи пропозиція взагалі не прийде?


если сумма покупки больше кредлимита, то не пройдет сама покупка - денег не хватит)))

Это почему ещё?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 12:22

  M-Audio написав:
  Shaman написав:
  stryzhko написав:Нагадайте, якщо сума покупки перевищує кредлім, то
розстрочка можлива на суму кредліма чи пропозиція взагалі не прийде?


если сумма покупки больше кредлимита, то не пройдет сама покупка - денег не хватит)))

Это почему ещё?


хорошо, это была ситуация без своих денег, только за счет кредитных;)
если хотим купить больше кредлимита - технически можно, тогда не знаю - кто-то вообще так делал??? даже интересно
Shaman
 
Повідомлень: 279
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Подякував: 28 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 12:40

  Shaman написав:
  M-Audio написав:
  Shaman написав:если сумма покупки больше кредлимита, то не пройдет сама покупка - денег не хватит)))

Это почему ещё?


хорошо, это была ситуация без своих денег, только за счет кредитных;)
если хотим купить больше кредлимита - технически можно, тогда не знаю - кто-то вообще так делал??? даже интересно

Сумма всех Рассрочек не может быть больше кредлимита
Сумма Рассрочки не может быть больше кредитных средств при оплате/проводке конкретной покупки
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 13:09

  stryzhko написав:Нагадайте, якщо сума покупки перевищує кредлім, то
розстрочка можлива на суму кредліма чи пропозиція взагалі не прийде?

Якщо на картці є "свої" і ви при цьому повністю використовуєте і "свої", і кредитний ліміт і при цьому за "кредитні" сума покупки >500 грн., то в цьому випадку прийде запрошення скористатись розстрочкою лише виключно на суму використаних кредитних коштів при цій покупці.
Alien
 
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