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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 тра, 2020 10:36
balance написав:може комусь пригодиться mcc за YoutubePremium 7399 в розваги не попав
Редиски)) Акційний промо на 3 місяці йшов з MCC 5818 і відповідно з кешбеком "Розваги".
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Додано: Пон 11 тра, 2020 12:00
Нагадайте, якщо сума покупки перевищує кредлім, то
розстрочка можлива на суму кредліма чи пропозиція взагалі не прийде?
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stryzhko
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Додано: Пон 11 тра, 2020 12:15
stryzhko написав:
Нагадайте, якщо сума покупки перевищує кредлім, то
розстрочка можлива на суму кредліма чи пропозиція взагалі не прийде?
если сумма покупки больше кредлимита, то не пройдет сама покупка - денег не хватит)))
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Shaman
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Додано: Пон 11 тра, 2020 12:18
Shaman написав: stryzhko написав:
Нагадайте, якщо сума покупки перевищує кредлім, то
розстрочка можлива на суму кредліма чи пропозиція взагалі не прийде?
если сумма покупки больше кредлимита, то не пройдет сама покупка - денег не хватит)))
Это почему ещё?
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Додано: Пон 11 тра, 2020 12:22
M-Audio написав: Shaman написав: stryzhko написав:
Нагадайте, якщо сума покупки перевищує кредлім, то
розстрочка можлива на суму кредліма чи пропозиція взагалі не прийде?
если сумма покупки больше кредлимита, то не пройдет сама покупка - денег не хватит)))
Это почему ещё?
хорошо, это была ситуация без своих денег, только за счет кредитных;)
если хотим купить больше кредлимита - технически можно, тогда не знаю - кто-то вообще так делал??? даже интересно
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Shaman
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Додано: Пон 11 тра, 2020 12:40
Shaman написав: M-Audio написав: Shaman написав:
если сумма покупки больше кредлимита, то не пройдет сама покупка - денег не хватит)))
Это почему ещё?
хорошо, это была ситуация без своих денег, только за счет кредитных;)
если хотим купить больше кредлимита - технически можно, тогда не знаю - кто-то вообще так делал??? даже интересно
Сумма всех Рассрочек не может быть больше кредлимита
Сумма Рассрочки не может быть больше кредитных средств при оплате/проводке конкретной покупки
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 11 тра, 2020 13:09
stryzhko написав:
Нагадайте, якщо сума покупки перевищує кредлім, то
розстрочка можлива на суму кредліма чи пропозиція взагалі не прийде?
Якщо на картці є "свої" і ви при цьому повністю використовуєте і "свої", і кредитний ліміт і при цьому за "кредитні" сума покупки >500 грн., то в цьому випадку прийде запрошення скористатись розстрочкою лише виключно на суму використаних кредитних коштів при цій покупці.
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Пон 11 тра, 2020 10:16
Порт
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
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