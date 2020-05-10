|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 тра, 2020 14:42
stryzhko написав:
Це особиста практика таких успішних транзакцій з розстрочкою чи теорія?
Це з власного досвiду.
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|40442
|4904167
|
|
|938
|127462
|
Пон 11 тра, 2020 10:16
Порт
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
|6433
|1449879
|
|