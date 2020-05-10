Це з власного досвiду.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 тра, 2020 14:42
Re: Альфа-Банк
Додано: Пон 11 тра, 2020 15:40
Не помню было на форуме или нет, но в любом случае будет полезно напомнить:
У категорію «Продукти», яка тепер регулярно буде присутня в Cash'U CLUB, увійшли категорії «Виномаркети» та «Солодощі». А категорії «Аптеки» й «Медичні установи» об'єднано в одну велику категорію «Здоров'я». Таким чином, обираючи одну категорію, отримуєш доступ до всіх дрібних, що увійшли в неї.
Кешбечные карты!
Додано: Пон 11 тра, 2020 16:04
Re: Альфа-Банк
Подскажите, а по валютным картам орехи начисляются?
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