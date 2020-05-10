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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8554855585568557

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:42

Re: Альфа-Банк

  stryzhko написав:Це особиста практика таких успішних транзакцій з розстрочкою чи теорія?
Це з власного досвiду.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 15:40

Не помню было на форуме или нет, но в любом случае будет полезно напомнить:

У категорію «Продукти», яка тепер регулярно буде присутня в Cash'U CLUB, увійшли категорії «Виномаркети» та «Солодощі». А категорії «Аптеки» й «Медичні установи» об'єднано в одну велику категорію «Здоров'я». Таким чином, обираючи одну категорію, отримуєш доступ до всіх дрібних, що увійшли в неї.
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 16:04

Re: Альфа-Банк

Подскажите, а по валютным картам орехи начисляются?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 16:45

Re: Альфа-Банк

  omb написав:Не помню было на форуме или нет, но в любом случае будет полезно напомнить:

У категорію «Продукти», яка тепер регулярно буде присутня в Cash'U CLUB, увійшли категорії «Виномаркети» та «Солодощі». А категорії «Аптеки» й «Медичні установи» об'єднано в одну велику категорію «Здоров'я». Таким чином, обираючи одну категорію, отримуєш доступ до всіх дрібних, що увійшли в неї


Как по мне, это скорее минус. По Сладостям давали часто 5,10 или даже 15%, можно было в Рошене хорошо скупиться. По Виномаркетам (туда и наливайки с пивом входили) тоже часто было 5-10%. А теперь они идут под продукты, куда вряд ли больше 2% дадут (у меня, например, вообще 1% :) ).
Т.е. в итоге свинорылы будут в минусе. Собственно, как мне кажется, поэтому категории и объединили.
Востаннє редагувалось AVF в Пон 11 тра, 2020 16:47, всього редагувалось 1 раз.
AVF
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 16:46

  Hack-Stock написав:Подскажите, а по валютным картам орехи начисляются?

Так. І по пакетних, і по fast-card
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 18:13

Объясните, пожалуйста, чем отличается
"Здійснення безготівкового платежу в торгово-сервісній мережі: Не тарифікується"
и "POS-термінали в торгово-сервісній мережі в Україні та за її межами, від суми операції: 4 % min 20 грн"
В магазинах разве не POS-терминалы стоят?
Хочу сделать покупку на Али с Максимум, только не пойму, снимет 4% или нет. Комиссия за конвертацию, как и понял, не взымается.
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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  #<1 ... 8554855585568557
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