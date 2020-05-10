Це з власного досвiду.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 тра, 2020 14:42
Re: Альфа-Банк
Додано: Пон 11 тра, 2020 15:40
Не помню было на форуме или нет, но в любом случае будет полезно напомнить:
У категорію «Продукти», яка тепер регулярно буде присутня в Cash'U CLUB, увійшли категорії «Виномаркети» та «Солодощі». А категорії «Аптеки» й «Медичні установи» об'єднано в одну велику категорію «Здоров'я». Таким чином, обираючи одну категорію, отримуєш доступ до всіх дрібних, що увійшли в неї.
Кешбечные карты!
Додано: Пон 11 тра, 2020 16:04
Re: Альфа-Банк
Подскажите, а по валютным картам орехи начисляются?
Додано: Пон 11 тра, 2020 16:45
Re: Альфа-Банк
Как по мне, это скорее минус. По Сладостям давали часто 5,10 или даже 15%, можно было в Рошене хорошо скупиться. По Виномаркетам (туда и наливайки с пивом входили) тоже часто было 5-10%. А теперь они идут под продукты, куда вряд ли больше 2% дадут (у меня, например, вообще 1% ).
Т.е. в итоге свинорылы будут в минусе. Собственно, как мне кажется, поэтому категории и объединили.
Востаннє редагувалось AVF в Пон 11 тра, 2020 16:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 тра, 2020 16:46
Додано: Пон 11 тра, 2020 18:13
Объясните, пожалуйста, чем отличается
"Здійснення безготівкового платежу в торгово-сервісній мережі: Не тарифікується"
и "POS-термінали в торгово-сервісній мережі в Україні та за її межами, від суми операції: 4 % min 20 грн"
В магазинах разве не POS-терминалы стоят?
Хочу сделать покупку на Али с Максимум, только не пойму, снимет 4% или нет. Комиссия за конвертацию, как и понял, не взымается.
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