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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8555855685578558

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 20:29

  Sain_повернувся написав:
  orhidf написав:Sain_повернувся дней 10 назад персональный менеджер сказал, что услуги такой сейчас не оказывают

Дякую за інфу. Судячи з цього, напевно в Альфі погана ситуація з готівковим доларом(((

Но СМС с предложением такой услуги они таки присылают и сейчас.
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  #<1 ... 8555855685578558
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