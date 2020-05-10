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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 тра, 2020 20:29
Sain_повернувся написав: orhidf написав:Sain_повернувся
дней 10 назад персональный менеджер сказал, что услуги такой сейчас не оказывают
Дякую за інфу. Судячи з цього, напевно в Альфі погана ситуація з готівковим доларом(((
Но СМС с предложением такой услуги они таки присылают и сейчас.
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