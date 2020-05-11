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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 тра, 2020 20:29
Sain_повернувся написав: orhidf написав:Sain_повернувся
дней 10 назад персональный менеджер сказал, что услуги такой сейчас не оказывают
Дякую за інфу. Судячи з цього, напевно в Альфі погана ситуація з готівковим доларом(((
Но СМС с предложением такой услуги они таки присылают и сейчас.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 23:37
AVF написав:
Как по мне, это скорее минус. По Сладостям давали часто 5,10 или даже 15%, можно было в Рошене хорошо скупиться. По Виномаркетам (туда и наливайки с пивом входили) тоже часто было 5-10%. А теперь они идут под продукты, куда вряд ли больше 2% дадут (у меня, например, вообще 1%
).
Т.е. в итоге свинорылы будут в минусе. Собственно, как мне кажется, поэтому категории и объединили.
ИМХО всеми этими телодвижениями сделать много категорий с мелким процентом алла хочет что бы ее картами пользовались постоянно а не выборочно по крупным категориям. в принципе для обывателя это приемлемо - выбрал много категорий и за все капает по копеечке.
ну а свинорылы скакающие по крупным категориям теперь идут вальсом.
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