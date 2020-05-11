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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 тра, 2020 20:29
Sain_повернувся написав: orhidf написав:Sain_повернувся
дней 10 назад персональный менеджер сказал, что услуги такой сейчас не оказывают
Дякую за інфу. Судячи з цього, напевно в Альфі погана ситуація з готівковим доларом(((
Но СМС с предложением такой услуги они таки присылают и сейчас.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 23:37
AVF написав:
Как по мне, это скорее минус. По Сладостям давали часто 5,10 или даже 15%, можно было в Рошене хорошо скупиться. По Виномаркетам (туда и наливайки с пивом входили) тоже часто было 5-10%. А теперь они идут под продукты, куда вряд ли больше 2% дадут (у меня, например, вообще 1%
).
Т.е. в итоге свинорылы будут в минусе. Собственно, как мне кажется, поэтому категории и объединили.
ИМХО всеми этими телодвижениями сделать много категорий с мелким процентом алла хочет что бы ее картами пользовались постоянно а не выборочно по крупным категориям. в принципе для обывателя это приемлемо - выбрал много категорий и за все капает по копеечке.
ну а свинорылы скакающие по крупным категориям теперь идут вальсом.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 08:57
Kalgan написав:Alfa_Bank
При оформлении депо в МАБ, в оферте появился пункт, что банк должен отправить акцепт по депо на емейл. Сегодня оформлял депо, заявка успешная, но на почте пусто.
Собственно вопрос, ждать ли на почте акцепт (когда он должен прийти ?), или эту функцию еще в нормально-работающем виде не реализовали
И еще вопрос по лимитам на операции по карте. Я правильно понял поддержку, что те лимиты, что я устанавливаю в МАБ по количеству операций/сумме обновляются каждые сутки, а сами условия действуют до даты, которую я выбрал.
Kalgan, добрый день. Акцепт приходит в день оформления вклада. Если это было в выходной или послеопер.время, может прийти на след.раб.день. Обычно Акцепт не доходит если:
клиент допустил ошибку в e-mail; Акцепт мог попасть в папку Спам; мог произойти сбой. Проверьте сегодня, пожалуйста.
По лимитам все верно.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 09:02
rollo написав:
Упустил один момент.
Если была выбрана, например, категория техника (3%), то при покупке в Эльдорадо акционного 5% эльдорадо уже не будет?
rollo, добрый день. Если покупка онлайн, то будет 3 + 5%.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 09:08
mephala написав:
ОфПреду
Зачем банк по своей инициативе поднимает кредлим если эта возможность есть в мобайле для клиента? Клиент и сам сделает запрос на поднятие если он ему понадобится.
Как теперь кред лим уменьшить? Не скажется ли это на будущем возможном поднятии если мне что то понадобится крупное купить и я сам сделаю запрос на поднятие лимита?
mephala, добрый день. По кредитным карта Альфа-Банка предусмотрен пересмотр лимита как по инициативе банка, так и по инициативе клиента. Уменьшение лимита возможно в отделении банка, путем подписания доп.соглашения. Если показатели клиента позволяют повысить лимит на момент запроса, то лимит будет увеличен.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 09:14
rollo написав: stryzhko написав: rollo написав:
Упустил один момент.
Если была выбрана, например, категория техника (3%), то при покупке в Эльдорадо акционного 5% эльдорадо уже не будет?
Буде 5% точно, а +3%, якщо MCC відповідає категорії.
А вот нет. Вчера была покупка в Эльдорадо и дали орехов только на 3% (техника). Про 5% акционных забыли. Подождем до вторника и спросим нашего офпреда как должно быть.
Покупка была в интернете? с 1.04.20 кэшбек начисляется только на покупки онлайн в интернет-магазинах. Если да, то напишите последние 4 цифры карты дату и сумму покупки. Проверю.
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