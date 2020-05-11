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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8556855785588559>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 20:29

  Sain_повернувся написав:
  orhidf написав:Sain_повернувся дней 10 назад персональный менеджер сказал, что услуги такой сейчас не оказывают

Дякую за інфу. Судячи з цього, напевно в Альфі погана ситуація з готівковим доларом(((

Но СМС с предложением такой услуги они таки присылают и сейчас.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:37

  AVF написав:Как по мне, это скорее минус. По Сладостям давали часто 5,10 или даже 15%, можно было в Рошене хорошо скупиться. По Виномаркетам (туда и наливайки с пивом входили) тоже часто было 5-10%. А теперь они идут под продукты, куда вряд ли больше 2% дадут (у меня, например, вообще 1% :) ).
Т.е. в итоге свинорылы будут в минусе. Собственно, как мне кажется, поэтому категории и объединили.


ИМХО всеми этими телодвижениями сделать много категорий с мелким процентом алла хочет что бы ее картами пользовались постоянно а не выборочно по крупным категориям. в принципе для обывателя это приемлемо - выбрал много категорий и за все капает по копеечке.
ну а свинорылы скакающие по крупным категориям теперь идут вальсом.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 08:57

  Kalgan написав:Alfa_Bank
При оформлении депо в МАБ, в оферте появился пункт, что банк должен отправить акцепт по депо на емейл. Сегодня оформлял депо, заявка успешная, но на почте пусто.
Собственно вопрос, ждать ли на почте акцепт (когда он должен прийти ?), или эту функцию еще в нормально-работающем виде не реализовали :)

И еще вопрос по лимитам на операции по карте. Я правильно понял поддержку, что те лимиты, что я устанавливаю в МАБ по количеству операций/сумме обновляются каждые сутки, а сами условия действуют до даты, которую я выбрал.

Kalgan, добрый день. Акцепт приходит в день оформления вклада. Если это было в выходной или послеопер.время, может прийти на след.раб.день. Обычно Акцепт не доходит если:
клиент допустил ошибку в e-mail; Акцепт мог попасть в папку Спам; мог произойти сбой. Проверьте сегодня, пожалуйста.
По лимитам все верно.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 09:02

  rollo написав:Упустил один момент.
Если была выбрана, например, категория техника (3%), то при покупке в Эльдорадо акционного 5% эльдорадо уже не будет? :|

rollo, добрый день. Если покупка онлайн, то будет 3 + 5%.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 09:08

  mephala написав:ОфПреду
Зачем банк по своей инициативе поднимает кредлим если эта возможность есть в мобайле для клиента? Клиент и сам сделает запрос на поднятие если он ему понадобится.
Как теперь кред лим уменьшить? Не скажется ли это на будущем возможном поднятии если мне что то понадобится крупное купить и я сам сделаю запрос на поднятие лимита?

mephala, добрый день. По кредитным карта Альфа-Банка предусмотрен пересмотр лимита как по инициативе банка, так и по инициативе клиента. Уменьшение лимита возможно в отделении банка, путем подписания доп.соглашения. Если показатели клиента позволяют повысить лимит на момент запроса, то лимит будет увеличен.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 09:14

  rollo написав:
  stryzhko написав:
rollo написав:Упустил один момент.
Если была выбрана, например, категория техника (3%), то при покупке в Эльдорадо акционного 5% эльдорадо уже не будет? :|
Буде 5% точно, а +3%, якщо MCC відповідає категорії.

А вот нет. Вчера была покупка в Эльдорадо и дали орехов только на 3% (техника). Про 5% акционных забыли. Подождем до вторника и спросим нашего офпреда как должно быть.

Покупка была в интернете? с 1.04.20 кэшбек начисляется только на покупки онлайн в интернет-магазинах. Если да, то напишите последние 4 цифры карты дату и сумму покупки. Проверю.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:07

  Alfa_Bank написав:Покупка была в интернете? с 1.04.20 кэшбек начисляется только на покупки онлайн в интернет-магазинах. Если да, то напишите последние 4 цифры карты дату и сумму покупки. Проверю.

Спасибо, уже проверять не нужно. Всегда Эльдорадо было акционным при оплате в магазине, а тут нужно было не на привычку полагаться, а вычитать новые условия по Эльдорадо.
Пролетел я в этот раз. :|
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:37

Re: Альфа-Банк

подскажите, какие сейчас часы ухода сэп из альфы?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:46

Re: Альфа-Банк

Альфа в своём репертуаре. У жены закончился депозит. Из маба и приложения пропали сам депозит, карта, на которую он должен был упасть и деньги. Причём гривневый и евровый блэк на месте, а долларовый испарился. Ладно я стойкий, а жена бьется в истерике, говорит срочно надо забирать, хотя изначально собиралась переразместить...
Alfa_Bank , что там опять ваши криворукие программисты поломали и когда починят?
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:47

  Яша написав:подскажите, какие сейчас часы ухода сэп из альфы?

Поезда отменили, в течение получаса максимум деньги уходит
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