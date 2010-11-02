Stringer написав:Альфа в своём репертуаре. У жены закончился депозит. Из маба и приложения пропали сам депозит, карта, на которую он должен был упасть и деньги. Причём гривневый и евровый блэк на месте, а долларовый испарился. Ладно я стойкий, а жена бьется в истерике, говорит срочно надо забирать, хотя изначально собиралась переразместить... Alfa_Bank , что там опять ваши криворукие программисты поломали и когда починят?
Stringer, добрый день. В дату закрытия вклада, он может исчезнуть из банкнинга. Средства зачисляются на карту на протяжении дня. Но карта пропала... Дайте ИНН жены, проверю.
Alfa_Bank написав:Kalgan, добрый день. Акцепт приходит в день оформления вклада. Если это было в выходной или послеопер.время, может прийти на след.раб.день. Обычно Акцепт не доходит если: клиент допустил ошибку в e-mail; Акцепт мог попасть в папку Спам; мог произойти сбой. Проверьте сегодня, пожалуйста.
Проверил в МАБ емейл - правильный,подтвержденный. Акцептов до сих пор нет. В спаме нет. Оформлял 8 числа в районе 16.30.
Alfa_Bank написав:Kalgan, добрый день. Акцепт приходит в день оформления вклада. Если это было в выходной или послеопер.время, может прийти на след.раб.день. Обычно Акцепт не доходит если: клиент допустил ошибку в e-mail; Акцепт мог попасть в папку Спам; мог произойти сбой. Проверьте сегодня, пожалуйста.
Проверил в МАБ емейл - правильный,подтвержденный. Акцептов до сих пор нет. В спаме нет. Оформлял 8 числа в районе 16.30.[quote] Напишите в ЛС электронный адрес, проверю.
Уважаемые, сегодня получил переизготовленную карту Максимум. Активировал и установил PIN, установил PUSH сообщения. 14.05 расчётная дата. После неё я так понимаю надо отключить в поддержке страховки. Что я ещё забыл для перевода в тариф Максимум 2.0? П.С. При получении карты манагер сказала для того чтобы перейти в 2.0 надо было вообще закрыть и карту и счёт и затем заново открыть. WTF?
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оформил заказ в Розетке с Легкой рассрочкой от Альфа-банка в личном кабинете Розетки карточка заказа есть, вроде все нормально в почту пришло письмо с информацией о заказе, есть строка с зеленой пимпой в связи с этим вопрос к знатокам - эту пимпу надо жмакать или оплата сама произведется (при оформлении заказа указывал данные карты, но от банка смс не приходило)
lov2108 написав:Уважаемые, сегодня получил переизготовленную карту Максимум. Активировал и установил PIN, установил PUSH сообщения. 14.05 расчётная дата. После неё я так понимаю надо отключить в поддержке страховки. Что я ещё забыл для перевода в тариф Максимум 2.0? П.С. При получении карты манагер сказала для того чтобы перейти в 2.0 надо было вообще закрыть и карту и счёт и затем заново открыть. WTF?
Всё правильно. Но страховки можно и нужно отключить сразу.
lov2108 написав:Уважаемые, сегодня получил переизготовленную карту Максимум. Активировал и установил PIN, установил PUSH сообщения. 14.05 расчётная дата. После неё я так понимаю надо отключить в поддержке страховки. Что я ещё забыл для перевода в тариф Максимум 2.0? П.С. При получении карты манагер сказала для того чтобы перейти в 2.0 надо было вообще закрыть и карту и счёт и затем заново открыть. WTF?
lov2108, добрый день. Проверьте еще, чтоб к счету не было других основных действующих карт. А так все верно. П.С. Подскажите номер счета или ИНН, проверим консультацию менеджера.
vvs2k Должен быть запрос с номера 3530 на рассрочку и вы должны ответить кодом - то есть дать согласие. После чего сразу идёт сообщение о списании всей суммы (как будто вы совершили обычную покупку). На следующий рабочий день проводка по счёту и перевод суммы на собственно рассрочку.
На прошлой неделе именно так всё делал в Эльдорадо.
lov2108 написав:Что я ещё забыл для перевода в тариф Максимум 2.0?
После получения и активации новой карты старую основную карту нужно аннулировать (не заблокировать) до РД. Это делается через чат или контактный центр.
Если будет минус на карте в день РД, то снимется РКО 60 грн (по тарифу "Максимум"). После карта перейдет на тариф "Максимум 2.0". После РД проверяйте состояние страховок (до РД их состояние не изменится).
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