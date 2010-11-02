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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8556855785588559

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 11:02

  Stringer написав:Альфа в своём репертуаре. У жены закончился депозит. Из маба и приложения пропали сам депозит, карта, на которую он должен был упасть и деньги. Причём гривневый и евровый блэк на месте, а долларовый испарился. Ладно я стойкий, а жена бьется в истерике, говорит срочно надо забирать, хотя изначально собиралась переразместить...
Alfa_Bank , что там опять ваши криворукие программисты поломали и когда починят?

Stringer, добрый день. В дату закрытия вклада, он может исчезнуть из банкнинга. Средства зачисляются на карту на протяжении дня. Но карта пропала... Дайте ИНН жены, проверю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:40

  Alfa_Bank написав:Kalgan, добрый день. Акцепт приходит в день оформления вклада. Если это было в выходной или послеопер.время, может прийти на след.раб.день. Обычно Акцепт не доходит если:
клиент допустил ошибку в e-mail; Акцепт мог попасть в папку Спам; мог произойти сбой. Проверьте сегодня, пожалуйста.

Проверил в МАБ емейл - правильный,подтвержденный. Акцептов до сих пор нет. В спаме нет. Оформлял 8 числа в районе 16.30.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:46

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:Kalgan, добрый день. Акцепт приходит в день оформления вклада. Если это было в выходной или послеопер.время, может прийти на след.раб.день. Обычно Акцепт не доходит если:
клиент допустил ошибку в e-mail; Акцепт мог попасть в папку Спам; мог произойти сбой. Проверьте сегодня, пожалуйста.

Проверил в МАБ емейл - правильный,подтвержденный. Акцептов до сих пор нет. В спаме нет. Оформлял 8 числа в районе 16.30.[quote]
Напишите в ЛС электронный адрес, проверю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:54

Alfa_Bank
В лс
Востаннє редагувалось Kalgan в Вів 12 тра, 2020 12:55, всього редагувалось 1 раз.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:55

Уважаемые, сегодня получил переизготовленную карту Максимум. Активировал и установил PIN, установил PUSH сообщения. 14.05 расчётная дата. После неё я так понимаю надо отключить в поддержке страховки. Что я ещё забыл для перевода в тариф Максимум 2.0?
П.С. При получении карты манагер сказала для того чтобы перейти в 2.0 надо было вообще закрыть и карту и счёт и затем заново открыть. WTF? :shock:
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lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:02

легкая рассрочка

оформил заказ в Розетке с Легкой рассрочкой от Альфа-банка
в личном кабинете Розетки карточка заказа есть, вроде все нормально
в почту пришло письмо с информацией о заказе, есть строка с зеленой пимпой
Зображення
в связи с этим вопрос к знатокам - эту пимпу надо жмакать или оплата сама произведется (при оформлении заказа указывал данные карты, но от банка смс не приходило)
vvs2k
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:14

  lov2108 написав:Уважаемые, сегодня получил переизготовленную карту Максимум. Активировал и установил PIN, установил PUSH сообщения. 14.05 расчётная дата. После неё я так понимаю надо отключить в поддержке страховки. Что я ещё забыл для перевода в тариф Максимум 2.0?
П.С. При получении карты манагер сказала для того чтобы перейти в 2.0 надо было вообще закрыть и карту и счёт и затем заново открыть. WTF? :shock:

Всё правильно. Но страховки можно и нужно отключить сразу.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:38

  lov2108 написав:Уважаемые, сегодня получил переизготовленную карту Максимум. Активировал и установил PIN, установил PUSH сообщения. 14.05 расчётная дата. После неё я так понимаю надо отключить в поддержке страховки. Что я ещё забыл для перевода в тариф Максимум 2.0?
П.С. При получении карты манагер сказала для того чтобы перейти в 2.0 надо было вообще закрыть и карту и счёт и затем заново открыть. WTF? :shock:

lov2108, добрый день. Проверьте еще, чтоб к счету не было других основных действующих карт. А так все верно.
П.С. Подскажите номер счета или ИНН, проверим консультацию менеджера.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:51

vvs2k
Должен быть запрос с номера 3530 на рассрочку и вы должны ответить кодом - то есть дать согласие. После чего сразу идёт сообщение о списании всей суммы (как будто вы совершили обычную покупку). На следующий рабочий день проводка по счёту и перевод суммы на собственно рассрочку.

На прошлой неделе именно так всё делал в Эльдорадо.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:05

Re: Альфа-Банк

  lov2108 написав:Что я ещё забыл для перевода в тариф Максимум 2.0?
После получения и активации новой карты старую основную карту нужно аннулировать (не заблокировать) до РД. Это делается через чат или контактный центр.

Если будет минус на карте в день РД, то снимется РКО 60 грн (по тарифу "Максимум"). После карта перейдет на тариф "Максимум 2.0". После РД проверяйте состояние страховок (до РД их состояние не изменится).
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MASolomko
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