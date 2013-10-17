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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 тра, 2020 14:26
Vorlon написав:vvs2k
Должен быть запрос с номера 3530 на рассрочку и вы должны ответить кодом - то есть дать согласие.
Vorlon, спасибо
смс таки было, но я его увидел только через 1,5 часа после того, как оно пришло (тело на зарядке в другой комнате)
за это время проверил почту, потеребил Розетку - там ваще сказали, что банк не подтвердил оплату, поэтому заказ будет отменен
и только потом решил проверить телефон
подтверждение свое отправил, жду от них ответа
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Додано: Вів 12 тра, 2020 14:26
MASolomko написав: lov2108 написав:
Что я ещё забыл для перевода в тариф Максимум 2.0?
После получения и активации новой карты старую основную карту нужно аннулировать (не заблокировать) до РД. Это делается через чат или контактный центр.
Если будет минус на карте в день РД, то снимется РКО 60 грн (по тарифу "Максимум"). После карта перейдет на тариф "Максимум 2.0". После РД проверяйте состояние страховок (до РД их состояние не изменится).
Так и есть...карту аннулировал, она исчезла. Страховки сказали что отключены, но после РД проверю.
Спасибо.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 16:55
Alfa_Bank написав: Stringer написав:
Альфа в своём репертуаре. У жены закончился депозит. Из маба и приложения пропали сам депозит, карта, на которую он должен был упасть и деньги. Причём гривневый и евровый блэк на месте, а долларовый испарился. Ладно я стойкий, а жена бьется в истерике, говорит срочно надо забирать, хотя изначально собиралась переразместить...Alfa_Bank
, что там опять ваши криворукие программисты поломали и когда починят?
Stringer, добрый день. В дату закрытия вклада, он может исчезнуть из банкнинга. Средства зачисляются на карту на протяжении дня. Но карта пропала... Дайте ИНН жены, проверю.
я вам в последней личной переписке давал, все вернули, но объясните мне, что этот за ересь говорят и на горячке и в отделении - что если пол года не было движения по пакетной карте, то счет автоматически закрывается?
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Вів 12 тра, 2020 15:48
omb
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