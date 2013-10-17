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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8557855885598560

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:26

  Vorlon написав:vvs2k
Должен быть запрос с номера 3530 на рассрочку и вы должны ответить кодом - то есть дать согласие.

Vorlon, спасибо
смс таки было, но я его увидел только через 1,5 часа после того, как оно пришло (тело на зарядке в другой комнате)
за это время проверил почту, потеребил Розетку - там ваще сказали, что банк не подтвердил оплату, поэтому заказ будет отменен
и только потом решил проверить телефон
подтверждение свое отправил, жду от них ответа
vvs2k
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:26

  MASolomko написав:
  lov2108 написав:Что я ещё забыл для перевода в тариф Максимум 2.0?
После получения и активации новой карты старую основную карту нужно аннулировать (не заблокировать) до РД. Это делается через чат или контактный центр.

Если будет минус на карте в день РД, то снимется РКО 60 грн (по тарифу "Максимум"). После карта перейдет на тариф "Максимум 2.0". После РД проверяйте состояние страховок (до РД их состояние не изменится).

Так и есть...карту аннулировал, она исчезла. Страховки сказали что отключены, но после РД проверю.

Спасибо.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:55

  Alfa_Bank написав:
  Stringer написав:Альфа в своём репертуаре. У жены закончился депозит. Из маба и приложения пропали сам депозит, карта, на которую он должен был упасть и деньги. Причём гривневый и евровый блэк на месте, а долларовый испарился. Ладно я стойкий, а жена бьется в истерике, говорит срочно надо забирать, хотя изначально собиралась переразместить...
Alfa_Bank , что там опять ваши криворукие программисты поломали и когда починят?

Stringer, добрый день. В дату закрытия вклада, он может исчезнуть из банкнинга. Средства зачисляются на карту на протяжении дня. Но карта пропала... Дайте ИНН жены, проверю.

я вам в последней личной переписке давал, все вернули, но объясните мне, что этот за ересь говорят и на горячке и в отделении - что если пол года не было движения по пакетной карте, то счет автоматически закрывается?
Stringer
 
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