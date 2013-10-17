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Альфа-Банк
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Додано: Вів 12 тра, 2020 14:26
Vorlon написав:vvs2k
Должен быть запрос с номера 3530 на рассрочку и вы должны ответить кодом - то есть дать согласие.
Vorlon, спасибо
смс таки было, но я его увидел только через 1,5 часа после того, как оно пришло (тело на зарядке в другой комнате)
за это время проверил почту, потеребил Розетку - там ваще сказали, что банк не подтвердил оплату, поэтому заказ будет отменен
и только потом решил проверить телефон
подтверждение свое отправил, жду от них ответа
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vvs2k
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Додано: Вів 12 тра, 2020 14:26
MASolomko написав: lov2108 написав:
Что я ещё забыл для перевода в тариф Максимум 2.0?
После получения и активации новой карты старую основную карту нужно аннулировать (не заблокировать) до РД. Это делается через чат или контактный центр.
Если будет минус на карте в день РД, то снимется РКО 60 грн (по тарифу "Максимум"). После карта перейдет на тариф "Максимум 2.0". После РД проверяйте состояние страховок (до РД их состояние не изменится).
Так и есть...карту аннулировал, она исчезла. Страховки сказали что отключены, но после РД проверю.
Спасибо.
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lov2108
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Додано: Вів 12 тра, 2020 16:55
Alfa_Bank написав: Stringer написав:
Альфа в своём репертуаре. У жены закончился депозит. Из маба и приложения пропали сам депозит, карта, на которую он должен был упасть и деньги. Причём гривневый и евровый блэк на месте, а долларовый испарился. Ладно я стойкий, а жена бьется в истерике, говорит срочно надо забирать, хотя изначально собиралась переразместить...Alfa_Bank
, что там опять ваши криворукие программисты поломали и когда починят?
Stringer, добрый день. В дату закрытия вклада, он может исчезнуть из банкнинга. Средства зачисляются на карту на протяжении дня. Но карта пропала... Дайте ИНН жены, проверю.
я вам в последней личной переписке давал, все вернули, но объясните мне, что этот за ересь говорят и на горячке и в отделении - что если пол года не было движения по пакетной карте, то счет автоматически закрывается?
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Stringer
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Додано: Вів 12 тра, 2020 17:22
Stringer написав: Alfa_Bank написав: Stringer написав:
Альфа в своём репертуаре. У жены закончился депозит. Из маба и приложения пропали сам депозит, карта, на которую он должен был упасть и деньги. Причём гривневый и евровый блэк на месте, а долларовый испарился. Ладно я стойкий, а жена бьется в истерике, говорит срочно надо забирать, хотя изначально собиралась переразместить...Alfa_Bank
, что там опять ваши криворукие программисты поломали и когда починят?
Stringer, добрый день. В дату закрытия вклада, он может исчезнуть из банкнинга. Средства зачисляются на карту на протяжении дня. Но карта пропала... Дайте ИНН жены, проверю.
я вам в последней личной переписке давал, все вернули, но объясните мне, что этот за ересь говорят и на горячке и в отделении - что если пол года не было движения по пакетной карте, то счет автоматически закрывается?
Согласно ДБО:
10.3. Закриття Рахунку Держателя здійснюється:
10.3.3. Якщо операції за Рахунком (за виключенням операцій із сплати Банком відсотків на залишки коштів на
Рахунку у випадку їх наявності) не здійснюються протягом 12 (дванадцяти) місяців підряд, в т.ч. якщо наявний
залишок коштів по такому Рахунку. При цьому залишок коштів за Рахунком перераховується на банківський
рахунок, на якому обліковуються кошти за недіючими рахунками, та зберігається на ньому до моменту
звернення Держателя до Банку з метою розпорядження цими коштами.
По вашей ситуации уточняю. Отпишусь.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Вів 12 тра, 2020 17:39, всього редагувалось 2 разів.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 12 тра, 2020 17:24
Alfa_Bank написав: lov2108 написав:
Уважаемые, сегодня получил переизготовленную карту Максимум. Активировал и установил PIN, установил PUSH сообщения. 14.05 расчётная дата. После неё я так понимаю надо отключить в поддержке страховки. Что я ещё забыл для перевода в тариф Максимум 2.0?
П.С. При получении карты манагер сказала для того чтобы перейти в 2.0 надо было вообще закрыть
и карту и счёт
и затем заново открыть. WTF?
lov2108, добрый день. Проверьте еще, чтоб к счету не было других основных действующих карт. А так все верно
.
П.С. Подскажите номер счета или ИНН, проверим консультацию менеджера.
это действительно что ли так?
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mephala
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Додано: Вів 12 тра, 2020 17:27
Вопрос оф. представителю.
Совершил только что покупку на Алиэкспресс с карты Максимум 2.0. При этом покупка прошла не по текущему по курсу 26.95, а по 27,25 грн, т.е. сняло комиссию 1% за конвертацию. При этом в тарифах в пункте 14 написано:
"Комісія за розрахункові операції за платіжною карткою з використанням МПС VISA\MasterCard, якщо валюта Рахунку відрізняється від валюти транзакції (від суми операції) - Не тарифікується"
Откуда взялся дополнительный 1% от суммы покупки?
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Striker
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Додано: Вів 12 тра, 2020 17:29
Striker написав:
покупка прошла
так провелась или ток заблокировалось?
Комисс за конвертацию указывается в МАБе отдельной строкой в Выписке
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 12 тра, 2020 17:32
mephala написав: Alfa_Bank написав: lov2108 написав:
Уважаемые, сегодня получил переизготовленную карту Максимум. Активировал и установил PIN, установил PUSH сообщения. 14.05 расчётная дата. После неё я так понимаю надо отключить в поддержке страховки. Что я ещё забыл для перевода в тариф Максимум 2.0?
П.С. При получении карты манагер сказала для того чтобы перейти в 2.0 надо было вообще закрыть
и карту и счёт
и затем заново открыть. WTF?
lov2108, добрый день. Проверьте еще, чтоб к счету не было других основных действующих карт. А так все верно
.
П.С. Подскажите номер счета или ИНН, проверим консультацию менеджера.
это действительно что ли так?
mephala, добрый день. "Все верно" это вот на этот пункт ответ:
Уважаемые, сегодня получил переизготовленную карту Максимум. Активировал и установил PIN, установил PUSH сообщения. 14.05 расчётная дата. После неё я так понимаю надо отключить в поддержке страховки.
А к этому попросила данные, чтоб проверить знания менеджера.
П.С. При получении карты манагер сказала для того чтобы перейти в 2.0 надо было вообще закрыть
и карту и счёт
и затем заново открыть. WTF?
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Додано: Вів 12 тра, 2020 17:36
Striker написав:При этом покупка прошла не по текущему по курсу 26.95, а по 27,25 грн,
Сума в блоці . Спишеться через пару днів по курсу для карткових операцій, який діятиме в той день. Не путайте з курсом онлайн-покупки, який Ви називаєте поточним.
Востаннє редагувалось stryzhko
в Вів 12 тра, 2020 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 17:38
clientage написав: Striker написав:
покупка прошла
так провелась или ток заблокировалось?
Комисс за конвертацию указывается в МАБе отдельной строкой в Выписке
Провелась, на Али платёж получен. Нет комисса отдельной строкой у меня.
Покупка 4.53$*26.95 = 122,08 грн, а сняло 123.44 грн. На более крупных покупках будет ощущаться. Это я одну тестовую сделал перед более дорогой покупкой.
Получи бонус за оформление карты:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
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