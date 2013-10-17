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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8559856085618562>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:43

Re: Альфа-Банк

Striker написав:Провелась, на Али платёж получен.

Якщо покупка була сьогодні, то точно в блоці. Якщо зроблена пару днів тому і таки провелася, то курс за картками вище на скріні.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:47

  stryzhko написав:
Striker написав:Провелась, на Али платёж получен.

Якщо покупка була сьогодні, то точно в блоці. Якщо зроблена пару днів тому і таки провелася, то курс за картками вище на скріні.

Сегодня. Забыл, что ещё есть отдельно карточный курс. Спасибо за объяснение.
И что значит в блоке?
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  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:53

  Striker написав:
  stryzhko написав:
Striker написав:Провелась, на Али платёж получен.

Якщо покупка була сьогодні, то точно в блоці. Якщо зроблена пару днів тому і таки провелася, то курс за картками вище на скріні.

Сегодня. Забыл, что ещё есть отдельно карточный курс. Спасибо за объяснение.
И что значит в блоке?

Двумя словами это не описать. Если никто из коллег не отпишется, то я объясню, но ближе к ночи)
AVF
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:55

  Striker написав:Вопрос оф. представителю.
Совершил только что покупку на Алиэкспресс с карты Максимум 2.0. При этом покупка прошла не по текущему по курсу 26.95, а по 27,25 грн, т.е. сняло комиссию 1% за конвертацию. При этом в тарифах в пункте 14 написано:
"Комісія за розрахункові операції за платіжною карткою з використанням МПС VISA\MasterCard, якщо валюта Рахунку відрізняється від валюти транзакції (від суми операції) - Не тарифікується"
Откуда взялся дополнительный 1% от суммы покупки?

Striker, добрый день. Покупка у вас от сегодня в долларах. Курс для пластиковых карт сегодня 27.25 грн. Блокировка корректная. Списание будет по курсу на день списания.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:02

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:Совершил только что покупку на Алиэкспресс с карты Максимум 2.0. При этом покупка прошла не по текущему по курсу 26.95, а по 27,25 грн...
Представитель Альфа-Банка, дабы избежать подобных проблем в будущем, предлагаю:
— на сайте название курса "Операції online" заменить на “Online обмін", как это сделано в мобильном приложении;
— в мобильное приложение добавить отображение курса "За розрахунок картками" (его сейчас нет).
Востаннє редагувалось MASolomko в Вів 12 тра, 2020 18:03, всього редагувалось 1 раз.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:02

  Alfa_Bank написав:Striker, добрый день. Покупка у вас от сегодня в долларах. Курс для пластиковых карт сегодня 27.25 грн. Блокировка корректная. Списание будет по курсу на день списания.

Понял, спасибо.

  AVF написав:Двумя словами это не описать. Если никто из коллег не отпишется, то я объясню, но ближе к ночи)

Уже догадался по ответу выше)
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:05

MASolomko
В дальнейшем буду покупать на Fast card и оплачивать с неё, тем более орехи так же будут капать.
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:07

  MASolomko написав:
  Striker написав:Совершил только что покупку на Алиэкспресс с карты Максимум 2.0. При этом покупка прошла не по текущему по курсу 26.95, а по 27,25 грн...
Представитель Альфа-Банка, дабы избежать подобных проблем в будущем, предлагаю:
— на сайте название курса "Операції online" заменить на “Online обмін", как это сделано в мобильном приложении;
— в мобильное приложение добавить отображение курса "За розрахунок картками" (его сейчас нет).

MASolomko, добрый день. Спасибо за предложение. Подумаем.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:15

Re: Альфа-Банк

Striker написав:И что значит в блоке?

Якщо коротко.
Тут інший регламент проведення операцій, у валюті зокрема це помітно, в порівнянні з Приватом чи Моно, наприклад. При оплаті картою сума спершу блокується, а списується з рахунку через декілька днів, в залежності від торгової точки.
Зайдіть в МАБ і перегляньте виписку по карті, там все видно більш детально, на відміну від додатку.
Зображення
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:23

  Striker написав:MASolomko
В дальнейшем буду покупать на Fast card и оплачивать с неё, тем более орехи так же будут капать.


главно не забывать что 0,5% только за токены.
а в категорию еще попасть нужно.
mephala
 
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