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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 тра, 2020 17:43
Striker написав:Провелась, на Али платёж получен.
Якщо покупка була сьогодні, то точно в блоці. Якщо зроблена пару днів тому і таки провелася, то курс за картками вище на скріні.
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stryzhko
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Додано: Вів 12 тра, 2020 17:47
stryzhko написав:
Striker написав:Провелась, на Али платёж получен.
Якщо покупка була сьогодні, то точно в блоці. Якщо зроблена пару днів тому і таки провелася, то курс за картками вище на скріні.
Сегодня. Забыл, что ещё есть отдельно карточный курс. Спасибо за объяснение.
И что значит в блоке?
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- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
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Striker
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Додано: Вів 12 тра, 2020 17:53
Striker написав: stryzhko написав:
Striker написав:Провелась, на Али платёж получен.
Якщо покупка була сьогодні, то точно в блоці. Якщо зроблена пару днів тому і таки провелася, то курс за картками вище на скріні.
Сегодня. Забыл, что ещё есть отдельно карточный курс. Спасибо за объяснение.
И что значит в блоке?
Двумя словами это не описать. Если никто из коллег не отпишется, то я объясню, но ближе к ночи)
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Додано: Вів 12 тра, 2020 17:55
Striker написав:
Вопрос оф. представителю
.
Совершил только что покупку на Алиэкспресс с карты Максимум 2.0. При этом покупка прошла не по текущему по курсу 26.95, а по 27,25 грн, т.е. сняло комиссию 1% за конвертацию. При этом в тарифах в пункте 14 написано:
"Комісія за розрахункові операції за платіжною карткою з використанням МПС VISA\MasterCard, якщо валюта Рахунку відрізняється від валюти транзакції (від суми операції) - Не тарифікується
"
Откуда взялся дополнительный 1% от суммы покупки?
Striker, добрый день. Покупка у вас от сегодня в долларах. Курс для пластиковых карт сегодня 27.25 грн. Блокировка корректная. Списание будет по курсу на день списания.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 18:02
Striker написав:
Совершил только что покупку на Алиэкспресс с карты Максимум 2.0. При этом покупка прошла не по текущему по курсу 26.95, а по 27,25 грн...
Представитель Альфа-Банка, дабы избежать подобных проблем в будущем, предлагаю:
— на сайте название курса "Операції online" заменить на “Online обмін", как это сделано в мобильном приложении;
— в мобильное приложение добавить отображение курса "За розрахунок картками" (его сейчас нет).
Востаннє редагувалось MASolomko
в Вів 12 тра, 2020 18:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 18:02
Alfa_Bank написав:
Striker, добрый день. Покупка у вас от сегодня в долларах. Курс для пластиковых карт сегодня 27.25 грн. Блокировка корректная. Списание будет по курсу на день списания.
Понял, спасибо.
AVF написав:
Двумя словами это не описать. Если никто из коллег не отпишется, то я объясню, но ближе к ночи)
Уже догадался по ответу выше)
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- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
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Додано: Вів 12 тра, 2020 18:05
MASolomko
В дальнейшем буду покупать на Fast card и оплачивать с неё, тем более орехи так же будут капать.
Получи бонус за оформление карты:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
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Striker
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Додано: Вів 12 тра, 2020 18:07
MASolomko написав: Striker написав:
Совершил только что покупку на Алиэкспресс с карты Максимум 2.0. При этом покупка прошла не по текущему по курсу 26.95, а по 27,25 грн...
Представитель Альфа-Банка, дабы избежать подобных проблем в будущем, предлагаю:
— на сайте название курса "Операції online" заменить на “Online обмін", как это сделано в мобильном приложении;
— в мобильное приложение добавить отображение курса "За розрахунок картками" (его сейчас нет).
MASolomko, добрый день. Спасибо за предложение. Подумаем.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 12 тра, 2020 18:15
Striker написав:И что значит в блоке?
Якщо коротко.
Тут інший регламент проведення операцій, у валюті зокрема це помітно, в порівнянні з Приватом чи Моно, наприклад. При оплаті картою сума спершу блокується, а списується з рахунку через декілька днів, в залежності від торгової точки.
Зайдіть в МАБ і перегляньте виписку по карті, там все видно більш детально, на відміну від додатку.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 18:23
Striker написав:MASolomko
В дальнейшем буду покупать на Fast card и оплачивать с неё, тем более орехи так же будут капать.
главно не забывать что 0,5% только за токены.
а в категорию еще попасть нужно.
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