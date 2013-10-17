Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 тра, 2020 18:44
mephala написав: Striker написав: MASolomko
В дальнейшем буду покупать на Fast card и оплачивать с неё, тем более орехи так же будут капать.
а в категорию еще попасть нужно.
Мне уже начислили 4% от 123 грн в Кеш'ю.
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Striker
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Додано: Вів 12 тра, 2020 19:03
stryzhko написав:
Якщо коротко.
Тут інший регламент проведення операцій, у валюті зокрема це помітно, в порівнянні з Приватом чи Моно, наприклад. При оплаті картою сума спершу блокується, а списується з рахунку через декілька днів, в залежності від торгової точки.
Зайдіть в МАБ і перегляньте виписку по карті, там все видно більш детально, на відміну від додатку.
Таки да.
Получи бонус за оформление карты: +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Додано: Вів 12 тра, 2020 20:19
В додатку тоже видно, если в операции стоит время отличное от 00:00, то это блокировка, в ином случае операция уже проведена.
WachtAmRhein
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