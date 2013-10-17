RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8559856085618562

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:44

  mephala написав:
  Striker написав:MASolomko
В дальнейшем буду покупать на Fast card и оплачивать с неё, тем более орехи так же будут капать.

а в категорию еще попасть нужно.

Мне уже начислили 4% от 123 грн в Кеш'ю.
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 424
З нами з: 15.02.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:03

  stryzhko написав:Якщо коротко.
Тут інший регламент проведення операцій, у валюті зокрема це помітно, в порівнянні з Приватом чи Моно, наприклад. При оплаті картою сума спершу блокується, а списується з рахунку через декілька днів, в залежності від торгової точки.
Зайдіть в МАБ і перегляньте виписку по карті, там все видно більш детально, на відміну від додатку.

Таки да.
Зображення
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 424
З нами з: 15.02.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:19

В додатку тоже видно, если в операции стоит время отличное от 00:00, то это блокировка, в ином случае операция уже проведена.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8826
З нами з: 16.11.11
Подякував: 658 раз.
Подякували: 1300 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8559856085618562
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, ingtrans, Ой+, sauvignon, vollena71, WachtAmRhein, wig, валерчик, Вкладчик1234, Искатель і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОКСІ БАНК 1 ... 39, 40, 41
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
408 66958
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 тра, 2020 20:11
proftpd66
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4044, 4045, 4046
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40451 4906192
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 тра, 2020 19:35
ukrprom2014
Идея Банк 1 ... 1797, 1798, 1799
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
17989 2530302
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 тра, 2020 16:46
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.