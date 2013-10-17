stryzhko написав:Якщо коротко. Тут інший регламент проведення операцій, у валюті зокрема це помітно, в порівнянні з Приватом чи Моно, наприклад. При оплаті картою сума спершу блокується, а списується з рахунку через декілька днів, в залежності від торгової точки. Зайдіть в МАБ і перегляньте виписку по карті, там все видно більш детально, на відміну від додатку.
WachtAmRhein написав:В додатку тоже видно, если в операции стоит время отличное от 00:00, то это блокировка, в ином случае операция уже проведена.
Наразі це не так, можливо було так в старих релізах. По сьогоднішній операції, яка в МАБ звичайно в блоці, стоїть час її авторизації 17:56:36, а не 00:00. І зрозуміти, що вона в блоці можна в принципі по "POS- Purchase", але дату проведення по рахунку без МАБ ніяк не глянути. Лише обіцяють вже більше півроку зробити детальну виписку.
Striker написав:В дальнейшем буду покупать на Fast card и оплачивать с неё, тем более орехи так же будут капать.
Я тут прикинул для себя, что поспешил с выводами, и что с кредитной будет иногда даже выгоднее брать на Али по карточному курсу, который выше примерно на 1%, особенно, если покупать в начале месяца. Если в конце месяца, то в 0 выходишь. Единственное, что курс может резко прыгнуть за пару дней, пока сумма в блоке, но и в этом случае потери будут минимальные.