stryzhko написав:Якщо коротко. Тут інший регламент проведення операцій, у валюті зокрема це помітно, в порівнянні з Приватом чи Моно, наприклад. При оплаті картою сума спершу блокується, а списується з рахунку через декілька днів, в залежності від торгової точки. Зайдіть в МАБ і перегляньте виписку по карті, там все видно більш детально, на відміну від додатку.
WachtAmRhein написав:В додатку тоже видно, если в операции стоит время отличное от 00:00, то это блокировка, в ином случае операция уже проведена.
Наразі це не так, можливо було так в старих релізах. По сьогоднішній операції, яка в МАБ звичайно в блоці, стоїть час її авторизації 17:56:36, а не 00:00. І зрозуміти, що вона в блоці можна в принципі по "POS- Purchase", але дату проведення по рахунку без МАБ ніяк не глянути. Лише обіцяють вже більше півроку зробити детальну виписку.
Striker написав:В дальнейшем буду покупать на Fast card и оплачивать с неё, тем более орехи так же будут капать.
Я тут прикинул для себя, что поспешил с выводами, и что с кредитной будет иногда даже выгоднее брать на Али по карточному курсу, который выше примерно на 1%, особенно, если покупать в начале месяца. Если в конце месяца, то в 0 выходишь. Единственное, что курс может резко прыгнуть за пару дней, пока сумма в блоке, но и в этом случае потери будут минимальные.
Stringer написав:я вам в последней личной переписке давал, все вернули, но объясните мне, что этот за ересь говорят и на горячке и в отделении - что если пол года не было движения по пакетной карте, то счет автоматически закрывается?
Согласно ДБО: 10.3. Закриття Рахунку Держателя здійснюється: 10.3.3. Якщо операції за Рахунком (за виключенням операцій із сплати Банком відсотків на залишки коштів на Рахунку у випадку їх наявності) не здійснюються протягом 12 (дванадцяти) місяців підряд, в т.ч. якщо наявний залишок коштів по такому Рахунку. При цьому залишок коштів за Рахунком перераховується на банківський рахунок, на якому обліковуються кошти за недіючими рахунками, та зберігається на ньому до моменту звернення Держателя до Банку з метою розпорядження цими коштами.
По вашей ситуации уточняю. Отпишусь.
ну тут надо что то менять. вы либо отменяйте многолетние депозиты и пакетные карты, либо убирайте этот пункт из дкбо. А то человек платит за пакетные карты ежемесячно, а у него внаглую отбирают предоплаченную услугу. Или человек разместил на пару лет депозит, а вы закрыв счёт, куда возвращается депозит, отбираете у него возможность оставаться вашим клиентом дистанционно. В чем смысл?
К своему стыду, в первый раз услышал про Fast card . Бегло посмотрел и оказалось,что эта карта выгоднее пакетной Ультры в у.е? Также по ней имеется повышенный кешбек на Алиэкспресс? И что за токены и с чем их едят? Спасибо за ответ.
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_PORT_UA написав:К своему стыду, в первый раз услышал про Fast card . Бегло посмотрел и оказалось,что эта карта выгоднее пакетной Ультры в у.е? Также по ней имеется повышенный кешбек на Алиэкспресс? И что за токены и с чем их едят? Спасибо за ответ.
_PORT_UA, добрый день. Это карта специально разаработана для валютообмнена. Открывается в мобильном приложении, если не другого счета в валюте. Тарифы карты по ссылке - https://alfabank.ua/upload/fastcard-2019.pdf. Кешбека специально для Али там нет, она участвует в Кешью Клубе. 0.5% по кешью теперь можно получить только при расчете токеном (через Google / Apple Pay).