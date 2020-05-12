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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 тра, 2020 10:47
Покупка в Эпицентре засчитывается свинорыльской в категории "Все для дома"?
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Zonenor
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Додано: Сер 13 тра, 2020 10:51
Zonenor написав:Покупка в Эпицентре засчитывается свинорыльской в категории "Все для дома"?
Так
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stryzhko
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Додано: Сер 13 тра, 2020 11:09
stryzhko написав:
WachtAmRhein написав:В додатку тоже видно, если в операции стоит время отличное от 00:00, то это блокировка, в ином случае операция уже проведена.
Наразі це не так, можливо було так в старих релізах. По сьогоднішній операції, яка в МАБ звичайно в блоці, стоїть час її авторизації 17:56:36, а не 00:00. І зрозуміти, що вона в блоці можна в принципі по "POS- Purchase", але дату проведення по рахунку без МАБ ніяк не глянути. Лише обіцяють вже більше півроку зробити детальну виписку.
Вот если стоит час авторизации 17:56, то это блокировка, а посмотрите в более давних операциях, там везде 00:00 - это значит что уже проведено
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WachtAmRhein
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Додано: Сер 13 тра, 2020 11:25
WachtAmRhein написав: stryzhko написав:
WachtAmRhein написав:В додатку тоже видно, если в операции стоит время отличное от 00:00, то это блокировка, в ином случае операция уже проведена.
Наразі це не так, можливо було так в старих релізах. По сьогоднішній операції, яка в МАБ звичайно в блоці, стоїть час її авторизації 17:56:36, а не 00:00. І зрозуміти, що вона в блоці можна в принципі по "POS- Purchase", але дату проведення по рахунку без МАБ ніяк не глянути. Лише обіцяють вже більше півроку зробити детальну виписку.
Вот если стоит час авторизации 17:56, то это блокировка, а посмотрите в более давних операциях, там везде 00:00 - это значит что уже проведено
Да, так и есть, ещё вчера заметил. Теперь жду и наблюдаю как мне вернётся разница в курсе за вчерашнюю покупку, сегодня карточный курс на 10 коп упал.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 11:29
WachtAmRhein написав:Вот если стоит час авторизации 17:56, то это блокировка, а посмотрите в более давних операциях, там везде 00:00 - это значит что уже проведено
Так, неуважно прочитав перше повідомлення. А дату проводки в додатку ніяк не глянути?
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stryzhko
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