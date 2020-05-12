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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8560856185628563

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:47

Покупка в Эпицентре засчитывается свинорыльской в категории "Все для дома"?
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Zonenor
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:51

Re: Альфа-Банк

Zonenor написав:Покупка в Эпицентре засчитывается свинорыльской в категории "Все для дома"?
Так
stryzhko
 
Повідомлень: 1083
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:09

  stryzhko написав:
WachtAmRhein написав:В додатку тоже видно, если в операции стоит время отличное от 00:00, то это блокировка, в ином случае операция уже проведена.
Наразі це не так, можливо було так в старих релізах. По сьогоднішній операції, яка в МАБ звичайно в блоці, стоїть час її авторизації 17:56:36, а не 00:00. І зрозуміти, що вона в блоці можна в принципі по "POS- Purchase", але дату проведення по рахунку без МАБ ніяк не глянути. Лише обіцяють вже більше півроку зробити детальну виписку.


Вот если стоит час авторизации 17:56, то это блокировка, а посмотрите в более давних операциях, там везде 00:00 - это значит что уже проведено
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:25

  WachtAmRhein написав:
  stryzhko написав:
WachtAmRhein написав:В додатку тоже видно, если в операции стоит время отличное от 00:00, то это блокировка, в ином случае операция уже проведена.
Наразі це не так, можливо було так в старих релізах. По сьогоднішній операції, яка в МАБ звичайно в блоці, стоїть час її авторизації 17:56:36, а не 00:00. І зрозуміти, що вона в блоці можна в принципі по "POS- Purchase", але дату проведення по рахунку без МАБ ніяк не глянути. Лише обіцяють вже більше півроку зробити детальну виписку.


Вот если стоит час авторизации 17:56, то это блокировка, а посмотрите в более давних операциях, там везде 00:00 - это значит что уже проведено

Да, так и есть, ещё вчера заметил. Теперь жду и наблюдаю как мне вернётся разница в курсе за вчерашнюю покупку, сегодня карточный курс на 10 коп упал.
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:29

Re: Альфа-Банк

WachtAmRhein написав:Вот если стоит час авторизации 17:56, то это блокировка, а посмотрите в более давних операциях, там везде 00:00 - это значит что уже проведено

Так, неуважно прочитав перше повідомлення. А дату проводки в додатку ніяк не глянути?
stryzhko
 
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