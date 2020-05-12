WachtAmRhein написав:В додатку тоже видно, если в операции стоит время отличное от 00:00, то это блокировка, в ином случае операция уже проведена.
Наразі це не так, можливо було так в старих релізах. По сьогоднішній операції, яка в МАБ звичайно в блоці, стоїть час її авторизації 17:56:36, а не 00:00. І зрозуміти, що вона в блоці можна в принципі по "POS- Purchase", але дату проведення по рахунку без МАБ ніяк не глянути. Лише обіцяють вже більше півроку зробити детальну виписку.
Вот если стоит час авторизации 17:56, то это блокировка, а посмотрите в более давних операциях, там везде 00:00 - это значит что уже проведено
WachtAmRhein написав:В додатку тоже видно, если в операции стоит время отличное от 00:00, то это блокировка, в ином случае операция уже проведена.
Наразі це не так, можливо було так в старих релізах. По сьогоднішній операції, яка в МАБ звичайно в блоці, стоїть час її авторизації 17:56:36, а не 00:00. І зрозуміти, що вона в блоці можна в принципі по "POS- Purchase", але дату проведення по рахунку без МАБ ніяк не глянути. Лише обіцяють вже більше півроку зробити детальну виписку.
Вот если стоит час авторизации 17:56, то это блокировка, а посмотрите в более давних операциях, там везде 00:00 - это значит что уже проведено
Да, так и есть, ещё вчера заметил. Теперь жду и наблюдаю как мне вернётся разница в курсе за вчерашнюю покупку, сегодня карточный курс на 10 коп упал.
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_PORT_UA написав:К своему стыду, в первый раз услышал про Fast card . Бегло посмотрел и оказалось,что эта карта выгоднее пакетной Ультры в у.е? Также по ней имеется повышенный кешбек на Алиэкспресс? И что за токены и с чем их едят? Спасибо за ответ.
_PORT_UA, добрый день. Это карта специально разаработана для валютообмнена. Открывается в мобильном приложении, если не другого счета в валюте. Тарифы карты по ссылке - https://alfabank.ua/upload/fastcard-2019.pdf. Кешбека специально для Али там нет, она участвует в Кешью Клубе. 0.5% по кешью теперь можно получить только при расчете токеном (через Google / Apple Pay).
А якшо є поточний рахунок в долярах то ніззя відкрити тую фасткард в долярах? В додатку такої фічі не видно.
_PORT_UA написав:К своему стыду, в первый раз услышал про Fast card . Бегло посмотрел и оказалось,что эта карта выгоднее пакетной Ультры в у.е? Также по ней имеется повышенный кешбек на Алиэкспресс? И что за токены и с чем их едят? Спасибо за ответ.
_PORT_UA, добрый день. Это карта специально разаработана для валютообмнена. Открывается в мобильном приложении, если не другого счета в валюте. Тарифы карты по ссылке - https://alfabank.ua/upload/fastcard-2019.pdf. Кешбека специально для Али там нет, она участвует в Кешью Клубе. 0.5% по кешью теперь можно получить только при расчете токеном (через Google / Apple Pay).
А якшо є поточний рахунок в долярах то ніззя відкрити тую фасткард в долярах? В додатку такої фічі не видно.
Волоdимир, доброго дня. Не можна. Можливість доступна лише при відсутності рахунку в потрібній валюті.