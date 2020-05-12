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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 тра, 2020 12:53
clientage написав:
нуна купить яблокофон и зарегаться в тестовую хруппу
Ага, пам'ятаю ті скріни
Почекаємо обіцяну офпредом виписку і для злиднів з андроїдами, користуючись традиційним МАБ, правда, зі зміною виконання умов по пакетних і водображення їх виконання, не так і потрібно в принципі.
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stryzhko
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Додано: Сер 13 тра, 2020 12:57
Волоdимир 0.5% по кешью теперь можно получить только при расчете токеном (через Google / Apple Pay).
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Вот так новость... а чем вызвано(обьясняется) такое нововведение? Чем карточка не угодила?
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Додано: Сер 13 тра, 2020 13:00
lel написав: clientage написав: Волоdимир написав:
А якшо є поточний рахунок в долярах то ніззя відкрити тую фасткард в долярах? В додатку такої фічі не видно.
Низзя. Сначала нуна закрыть поточний рахунок в долярах
Если есть депо с привязкой выплаты на текущий- не закроют. Два месяца бился.
Дассс, тута засада
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 13 тра, 2020 13:02
Бекас написав:Волоdимир
0.5% по кешью теперь можно получить только при расчете токеном (через Google / Apple Pay).
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Вот так новость... а чем вызвано(обьясняется) такое нововведение? Чем карточка не угодила?
Бекас, добрый день. Cash’U CLUB – это диджитал-программа и мы принимаем активное участие в развитии самых современных видов платежей, в том числе способствуем распространению максимально безопасных оплат платежными картами. В повседневной жизни вы можете получить такую высокую защиту именно благодаря бесконтактным платежам.
К тому же, с обновлением Cash’U CLUB вы можете зарабатывать больше кешбэка, благодаря улучшенным «Повышенным категориям». Мы объединили более мелкие категории, которые ранее были представлены как самостоятельные.
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