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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8561856285638564

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:53

Re: Альфа-Банк

clientage написав:нуна купить яблокофон и зарегаться в тестовую хруппу :mrgreen: :mrgreen:

Ага, пам'ятаю ті скріни Почекаємо обіцяну офпредом виписку і для злиднів з андроїдами, користуючись традиційним МАБ, правда, зі зміною виконання умов по пакетних і водображення їх виконання, не так і потрібно в принципі.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:57

Волоdимир 0.5% по кешью теперь можно получить только при расчете токеном (через Google / Apple Pay).
=============================
Вот так новость... а чем вызвано(обьясняется) такое нововведение? Чем карточка не угодила?
Бекас
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:00

  lel написав:
clientage написав:
  Волоdимир написав:А якшо є поточний рахунок в долярах то ніззя відкрити тую фасткард в долярах? В додатку такої фічі не видно.

Низзя. Сначала нуна закрыть поточний рахунок в долярах
Если есть депо с привязкой выплаты на текущий- не закроют. Два месяца бился.

Дассс, тута засада :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:02

  Бекас написав:Волоdимир 0.5% по кешью теперь можно получить только при расчете токеном (через Google / Apple Pay).
=============================
Вот так новость... а чем вызвано(обьясняется) такое нововведение? Чем карточка не угодила?

Бекас, добрый день. Cash’U CLUB – это диджитал-программа и мы принимаем активное участие в развитии самых современных видов платежей, в том числе способствуем распространению максимально безопасных оплат платежными картами. В повседневной жизни вы можете получить такую высокую защиту именно благодаря бесконтактным платежам.
К тому же, с обновлением Cash’U CLUB вы можете зарабатывать больше кешбэка, благодаря улучшенным «Повышенным категориям». Мы объединили более мелкие категории, которые ранее были представлены как самостоятельные.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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