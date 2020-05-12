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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 тра, 2020 12:53
clientage написав:
нуна купить яблокофон и зарегаться в тестовую хруппу
Ага, пам'ятаю ті скріни
Почекаємо обіцяну офпредом виписку і для злиднів з андроїдами, користуючись традиційним МАБ, правда, зі зміною виконання умов по пакетних і водображення їх виконання, не так і потрібно в принципі.
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stryzhko
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Додано: Сер 13 тра, 2020 12:57
Волоdимир 0.5% по кешью теперь можно получить только при расчете токеном (через Google / Apple Pay).
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Вот так новость... а чем вызвано(обьясняется) такое нововведение? Чем карточка не угодила?
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Бекас
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Додано: Сер 13 тра, 2020 13:00
lel написав: clientage написав: Волоdимир написав:
А якшо є поточний рахунок в долярах то ніззя відкрити тую фасткард в долярах? В додатку такої фічі не видно.
Низзя. Сначала нуна закрыть поточний рахунок в долярах
Если есть депо с привязкой выплаты на текущий- не закроют. Два месяца бился.
Дассс, тута засада
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 13 тра, 2020 13:02
Бекас написав:Волоdимир
0.5% по кешью теперь можно получить только при расчете токеном (через Google / Apple Pay).
=============================
Вот так новость... а чем вызвано(обьясняется) такое нововведение? Чем карточка не угодила?
Бекас, добрый день. Cash’U CLUB – это диджитал-программа и мы принимаем активное участие в развитии самых современных видов платежей, в том числе способствуем распространению максимально безопасных оплат платежными картами. В повседневной жизни вы можете получить такую высокую защиту именно благодаря бесконтактным платежам.
К тому же, с обновлением Cash’U CLUB вы можете зарабатывать больше кешбэка, благодаря улучшенным «Повышенным категориям». Мы объединили более мелкие категории, которые ранее были представлены как самостоятельные.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 13 тра, 2020 13:05
Alfa_Bank написав:
...вы можете зарабатывать больше кешбэка, благодаря улучшенным «Повышенным категориям». Мы объединили более мелкие категории, которые ранее были представлены как самостоятельные.
Так не будем мелочиться то!
Предлагаю объединить ВСЕ категории в ОДНУ, ну и оставить обязательное правило, шо хотя бы одна категория идет с КБ 20%
...мона даж ДЛЯ НАДЕЖНОСТИ оставить требование оплатой ток токеном
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 13 тра, 2020 13:09
Имеется кредитка "Максимум",перевыпускалась в 2018г,тариф предусматривает 60 грн за РКО в случае задолженности.После обновления моб.приложения в разделе "тарифы и условия" по этой карте светится тариф "Максимум 2.0 ".Попыток перейти в новый тариф я не совершала.И вот думаю: карту автоматом в новый тариф перевели или глюк приложения, в котором старый тариф просто отсутствует?
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Tat_888
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Додано: Сер 13 тра, 2020 13:17
Tat_888 написав:
Имеется кредитка "Максимум",перевыпускалась в 2018г,тариф предусматривает 60 грн за РКО в случае задолженности.После обновления моб.приложения в разделе "тарифы и условия" по этой карте светится тариф "Максимум 2.0 ".Попыток перейти в новый тариф я не совершала.И вот думаю: карту автоматом в новый тариф перевели или глюк приложения, в котором старый тариф просто отсутствует?
А что мешает узнать точно?
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Stringer
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Додано: Сер 13 тра, 2020 13:20
Tat_888 написав:
Имеется кредитка "Максимум",перевыпускалась в 2018г,тариф предусматривает 60 грн за РКО в случае задолженности.После обновления моб.приложения в разделе "тарифы и условия" по этой карте светится тариф "Максимум 2.0 ".Попыток перейти в новый тариф я не совершала.И вот думаю: карту автоматом в новый тариф перевели или глюк приложения, в котором старый тариф просто отсутствует?
Tat_888, добрый день. У вас Максимум с РКО 60 грн. По отображению тарифов, разбираюсь.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 13 тра, 2020 13:51
Stringer написав:
ну тут надо что то менять.
вы либо отменяйте многолетние депозиты и пакетные карты, либо убирайте этот пункт из дкбо.
А то человек платит за пакетные карты ежемесячно, а у него внаглую отбирают предоплаченную услугу. Или человек разместил на пару лет депозит, а вы закрыв счёт, куда возвращается депозит, отбираете у него возможность оставаться вашим клиентом дистанционно.В чем смысл?
Смысл в том, чтобы напарить вам ненужных карт.
Я уже говорил, что где-то очень высоко сидит лоббист карт и для их впаривания делаются все изменения в тарифах.
Одно время не было тех возможности открывать депозиты онлайн с текущих счетов, но была возможность снять депозит без комиссии. То есть открыть онлайн депозит без карты не мог.
Потом сделали возможность открытия депозита онлайн с текущего, но убрали возможность безпроцентного снятия без карты.
Выход простой - не держать валютных депозитов в Алле вообще.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 14:17
Alfa_Bank написав: Бекас написав:Волоdимир
0.5% по кешью теперь можно получить только при расчете токеном (через Google / Apple Pay).
=============================
Вот так новость... а чем вызвано(обьясняется) такое нововведение? Чем карточка не угодила?
Бекас, добрый день. Cash’U CLUB – это диджитал-программа и мы принимаем активное участие в развитии самых современных видов платежей, в том числе способствуем распространению максимально безопасных оплат платежными картами
. В повседневной жизни вы можете получить такую высокую защиту именно благодаря бесконтактным платежам
.
К тому же, с обновлением Cash’U CLUB вы можете зарабатывать больше кешбэка, благодаря улучшенным «Повышенным категориям». Мы объединили более мелкие категории, которые ранее были представлены как самостоятельные.
Оплата paypass/paywave безопаснее, чем привязка карт к сторонним сервисам. Особенно в свете недавних массовых случаев списания денег с карт в ноль, без учета лимитов по картам в пользу "Розваги: zMoney_GP, KYIV".
Так зачем же вывели из под кешбека более безопасную бесконтактную оплату картой
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Kalgan
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omb
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
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