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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8562856385648565>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:53

Re: Альфа-Банк

clientage написав:нуна купить яблокофон и зарегаться в тестовую хруппу :mrgreen: :mrgreen:

Ага, пам'ятаю ті скріни Почекаємо обіцяну офпредом виписку і для злиднів з андроїдами, користуючись традиційним МАБ, правда, зі зміною виконання умов по пакетних і водображення їх виконання, не так і потрібно в принципі.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:57

Волоdимир 0.5% по кешью теперь можно получить только при расчете токеном (через Google / Apple Pay).
=============================
Вот так новость... а чем вызвано(обьясняется) такое нововведение? Чем карточка не угодила?
Бекас
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:00

  lel написав:
clientage написав:
  Волоdимир написав:А якшо є поточний рахунок в долярах то ніззя відкрити тую фасткард в долярах? В додатку такої фічі не видно.

Низзя. Сначала нуна закрыть поточний рахунок в долярах
Если есть депо с привязкой выплаты на текущий- не закроют. Два месяца бился.

Дассс, тута засада :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:02

  Бекас написав:Волоdимир 0.5% по кешью теперь можно получить только при расчете токеном (через Google / Apple Pay).
=============================
Вот так новость... а чем вызвано(обьясняется) такое нововведение? Чем карточка не угодила?

Бекас, добрый день. Cash’U CLUB – это диджитал-программа и мы принимаем активное участие в развитии самых современных видов платежей, в том числе способствуем распространению максимально безопасных оплат платежными картами. В повседневной жизни вы можете получить такую высокую защиту именно благодаря бесконтактным платежам.
К тому же, с обновлением Cash’U CLUB вы можете зарабатывать больше кешбэка, благодаря улучшенным «Повышенным категориям». Мы объединили более мелкие категории, которые ранее были представлены как самостоятельные.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:05

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:...вы можете зарабатывать больше кешбэка, благодаря улучшенным «Повышенным категориям». Мы объединили более мелкие категории, которые ранее были представлены как самостоятельные.

Так не будем мелочиться то!
Предлагаю объединить ВСЕ категории в ОДНУ, ну и оставить обязательное правило, шо хотя бы одна категория идет с КБ 20% :idea:
...мона даж ДЛЯ НАДЕЖНОСТИ оставить требование оплатой ток токеном
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:09

Максимум или Максимум 2.0 ?

Имеется кредитка "Максимум",перевыпускалась в 2018г,тариф предусматривает 60 грн за РКО в случае задолженности.После обновления моб.приложения в разделе "тарифы и условия" по этой карте светится тариф "Максимум 2.0 ".Попыток перейти в новый тариф я не совершала.И вот думаю: карту автоматом в новый тариф перевели или глюк приложения, в котором старый тариф просто отсутствует?
Tat_888
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:17

  Tat_888 написав:Имеется кредитка "Максимум",перевыпускалась в 2018г,тариф предусматривает 60 грн за РКО в случае задолженности.После обновления моб.приложения в разделе "тарифы и условия" по этой карте светится тариф "Максимум 2.0 ".Попыток перейти в новый тариф я не совершала.И вот думаю: карту автоматом в новый тариф перевели или глюк приложения, в котором старый тариф просто отсутствует?

А что мешает узнать точно?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:20

  Tat_888 написав:Имеется кредитка "Максимум",перевыпускалась в 2018г,тариф предусматривает 60 грн за РКО в случае задолженности.После обновления моб.приложения в разделе "тарифы и условия" по этой карте светится тариф "Максимум 2.0 ".Попыток перейти в новый тариф я не совершала.И вот думаю: карту автоматом в новый тариф перевели или глюк приложения, в котором старый тариф просто отсутствует?

Tat_888, добрый день. У вас Максимум с РКО 60 грн. По отображению тарифов, разбираюсь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:51

  Stringer написав:ну тут надо что то менять.
вы либо отменяйте многолетние депозиты и пакетные карты, либо убирайте этот пункт из дкбо.
А то человек платит за пакетные карты ежемесячно, а у него внаглую отбирают предоплаченную услугу. Или человек разместил на пару лет депозит, а вы закрыв счёт, куда возвращается депозит, отбираете у него возможность оставаться вашим клиентом дистанционно.
В чем смысл?

Смысл в том, чтобы напарить вам ненужных карт.

Я уже говорил, что где-то очень высоко сидит лоббист карт и для их впаривания делаются все изменения в тарифах.

Одно время не было тех возможности открывать депозиты онлайн с текущих счетов, но была возможность снять депозит без комиссии. То есть открыть онлайн депозит без карты не мог.

Потом сделали возможность открытия депозита онлайн с текущего, но убрали возможность безпроцентного снятия без карты.

Выход простой - не держать валютных депозитов в Алле вообще.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:17

  Alfa_Bank написав:
  Бекас написав:Волоdимир 0.5% по кешью теперь можно получить только при расчете токеном (через Google / Apple Pay).
=============================
Вот так новость... а чем вызвано(обьясняется) такое нововведение? Чем карточка не угодила?

Бекас, добрый день. Cash’U CLUB – это диджитал-программа и мы принимаем активное участие в развитии самых современных видов платежей, в том числе способствуем распространению максимально безопасных оплат платежными картами. В повседневной жизни вы можете получить такую высокую защиту именно благодаря бесконтактным платежам.
К тому же, с обновлением Cash’U CLUB вы можете зарабатывать больше кешбэка, благодаря улучшенным «Повышенным категориям». Мы объединили более мелкие категории, которые ранее были представлены как самостоятельные.

Оплата paypass/paywave безопаснее, чем привязка карт к сторонним сервисам. Особенно в свете недавних массовых случаев списания денег с карт в ноль, без учета лимитов по картам в пользу "Розваги: zMoney_GP, KYIV".
Так зачем же вывели из под кешбека более безопасную бесконтактную оплату картой :mrgreen:
Kalgan
 
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