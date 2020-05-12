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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:27
Kalgan в целях экономии... тут к гадалке ходить не надо
Кешбечные карты!
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:33
это был риторический вопрос
Но, вдруг, у оф. представителя есть какой-нибудь убедительный аргумент, чем безопаснее оплата через сторонние сервисы, связанные со смартфонами (возможно заражение вирусом и кража средств) в отличии от сервиса МПС карты
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:47
Re: Альфа-Банк
Думаю основний аргумент був зосереджений ось у цій фразі відповіді представника:
Враховуючи, що підрозділ відповідальний за усе це лайно теж себе гордо йменує "жижитал" - то тут добавити більше нічого
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:19
почему-то исключили интернет-оплаты.
А много бесконтактных оплат происходит как интернет-платежи - например кофе-атвоматы с QR-кодом, в автобусе QR-код, такси, приложения сильпо и велмарта и т.д.
0,5% это канеш мелочь, но все же...
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Додано: Сер 13 тра, 2020 15:59
Re: Альфа-Банк
Как сейчас с выдачей валюты через кассу?
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Додано: Сер 13 тра, 2020 16:01
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