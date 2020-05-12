RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8562856385648565

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:27

Kalgan в целях экономии... тут к гадалке ходить не надо :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 08.04.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:33

  omb написав:Kalgan в целях экономии... тут к гадалке ходить не надо :)

это был риторический вопрос :wink:
Но, вдруг, у оф. представителя есть какой-нибудь убедительный аргумент, чем безопаснее оплата через сторонние сервисы, связанные со смартфонами (возможно заражение вирусом и кража средств) в отличии от сервиса МПС карты :mrgreen:
Kalgan
 
Повідомлень: 295
З нами з: 02.01.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:47

Re: Альфа-Банк

  Kalgan написав:Но, вдруг, у оф. представителя есть какой-нибудь убедительный аргумент,

Думаю основний аргумент був зосереджений ось у цій фразі відповіді представника:
  Alfa_Bank написав:Cash’U CLUB – это диджитал-программа

Враховуючи, що підрозділ відповідальний за усе це лайно теж себе гордо йменує "жижитал" - то тут добавити більше нічого
Alien
 
Повідомлень: 46
З нами з: 12.01.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:19

  Alfa_Bank написав:
  Бекас написав:Волоdимир 0.5% по кешью теперь можно получить только при расчете токеном (через Google / Apple Pay).
=============================
Вот так новость... а чем вызвано(обьясняется) такое нововведение? Чем карточка не угодила?

Бекас, добрый день. Cash’U CLUB – это диджитал-программа и мы принимаем активное участие в развитии самых современных видов платежей, в том числе способствуем распространению максимально безопасных оплат платежными картами. В повседневной жизни вы можете получить такую высокую защиту именно благодаря бесконтактным платежам.

почему-то исключили интернет-оплаты.
А много бесконтактных оплат происходит как интернет-платежи - например кофе-атвоматы с QR-кодом, в автобусе QR-код, такси, приложения сильпо и велмарта и т.д.
0,5% это канеш мелочь, но все же...
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1045
З нами з: 30.03.15
Подякував: 133 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:59

Re: Альфа-Банк

Как сейчас с выдачей валюты через кассу?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1525
З нами з: 04.12.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:01

  Алексей77 написав:Как сейчас с выдачей валюты через кассу?

по заказу вроде нет проблем
Kalgan
 
Повідомлень: 295
З нами з: 02.01.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8562856385648565
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kalgan, liliya_logical, melkh, Stringer і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4045, 4046, 4047
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40468 4907773
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 тра, 2020 15:54
stryzhko
А-Банк 1 ... 1613, 1614, 1615
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16142 2242405
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 тра, 2020 15:22
Hemi
Идея Банк 1 ... 1798, 1799, 1800
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
17995 2530960
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 тра, 2020 09:35
Alex_TT

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.