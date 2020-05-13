Alfa_Bank написав:Согласно ДБО: 10.3. Закриття Рахунку Держателя здійснюється: 10.3.3. Якщо операції за Рахунком (за виключенням операцій із сплати Банком відсотків на залишки коштів на Рахунку у випадку їх наявності) не здійснюються протягом 12 (дванадцяти) місяців підряд, в т.ч. якщо наявний залишок коштів по такому Рахунку. При цьому залишок коштів за Рахунком перераховується на банківський рахунок, на якому обліковуються кошти за недіючими рахунками, та зберігається на ньому до моменту звернення Держателя до Банку з метою розпорядження цими коштами.
По вашей ситуации уточняю. Отпишусь.
а можно уточнить как это вяжется с тем что вы говорили про ТЕХНИЧЕСКУЮ невозможность закрыть счет к которому подвязан депозит? в частности это было когда я хотел закрыть текущий к которому был подвязан депозит что бы открыть фасткард.
mephala, добрый день. Счет ошибочно попал в списки для закрытия.
у меня своя версия если жижитализаторы не считают за активность зачисление денег с депозита то все как бы стает на свои места - депозит закончился и блок счета отпустило. а так как активности не было - счет автоматом закрылся. в компьютерных системах ничего не бывает ошибочно - компьютер делает что ему програмеры в код заложили. или у вас там тетя дуся на кнопки нажимает вместо серверов?
mephala написав:у меня своя версия если жижитализаторы не считают за активность зачисление денег с депозита то все как бы стает на свои места - депозит закончился и блок счета отпустило. а так как активности не было - счет автоматом закрылся. в компьютерных системах ничего не бывает ошибочно - компьютер делает что ему програмеры в код заложили. или у вас там тетя дуся на кнопки нажимает вместо серверов?