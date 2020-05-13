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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8563856485658566

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:36

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:Согласно ДБО:
10.3. Закриття Рахунку Держателя здійснюється:
10.3.3. Якщо операції за Рахунком (за виключенням операцій із сплати Банком відсотків на залишки коштів на
Рахунку у випадку їх наявності) не здійснюються протягом 12 (дванадцяти) місяців підряд, в т.ч. якщо наявний
залишок коштів по такому Рахунку. При цьому залишок коштів за Рахунком перераховується на банківський
рахунок, на якому обліковуються кошти за недіючими рахунками, та зберігається на ньому до моменту
звернення Держателя до Банку з метою розпорядження цими коштами.

По вашей ситуации уточняю. Отпишусь.


а можно уточнить как это вяжется с тем что вы говорили про ТЕХНИЧЕСКУЮ невозможность закрыть счет к которому подвязан депозит?
в частности это было когда я хотел закрыть текущий к которому был подвязан депозит что бы открыть фасткард.

mephala, добрый день. Счет ошибочно попал в списки для закрытия.


у меня своя версия :wink:
если жижитализаторы не считают за активность зачисление денег с депозита то все как бы стает на свои места - депозит закончился и блок счета отпустило. а так как активности не было - счет автоматом закрылся.
в компьютерных системах ничего не бывает ошибочно - компьютер делает что ему програмеры в код заложили. или у вас там тетя дуся на кнопки нажимает вместо серверов? :roll:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:45

  mephala написав:у меня своя версия :wink:
если жижитализаторы не считают за активность зачисление денег с депозита то все как бы стает на свои места - депозит закончился и блок счета отпустило. а так как активности не было - счет автоматом закрылся.
в компьютерных системах ничего не бывает ошибочно - компьютер делает что ему програмеры в код заложили. или у вас там тетя дуся на кнопки нажимает вместо серверов? :roll:

Активность по счету была.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:24

Re: Альфа-Банк

Ребята, у всех ли одинаковый размер %% по кешбеку?
у меня такси 10% и косметика 4%
развлечения 20%
Оказывается альфа не только категории подкидывает рандомно, а еще и %%
йцукен
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Повідомлень: 6825
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:27

йцукен разные, зависит от количества категорий и твоих трат
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1132
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:29

Да проценты разные, в следующий раз альфа посмотрит где вы нагребли много бонусов и подрежет проценты по этой категории или не будет выдавать ее вообще.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:39

Re: Альфа-Банк

Надо устроить акцию протеста ибо это никуда не годится.
йцукен
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 00:28

  йцукен написав:Надо устроить акцию протеста ибо это никуда не годится.


думаю это осознанная тактика окучивания простого клиента - мелкий процент но много категорий. так что выхлоп от акций будет нулевой ИМХО.
mephala
 
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