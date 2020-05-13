Alfa_Bank написав:Согласно ДБО: 10.3. Закриття Рахунку Держателя здійснюється: 10.3.3. Якщо операції за Рахунком (за виключенням операцій із сплати Банком відсотків на залишки коштів на Рахунку у випадку їх наявності) не здійснюються протягом 12 (дванадцяти) місяців підряд, в т.ч. якщо наявний залишок коштів по такому Рахунку. При цьому залишок коштів за Рахунком перераховується на банківський рахунок, на якому обліковуються кошти за недіючими рахунками, та зберігається на ньому до моменту звернення Держателя до Банку з метою розпорядження цими коштами.
По вашей ситуации уточняю. Отпишусь.
а можно уточнить как это вяжется с тем что вы говорили про ТЕХНИЧЕСКУЮ невозможность закрыть счет к которому подвязан депозит? в частности это было когда я хотел закрыть текущий к которому был подвязан депозит что бы открыть фасткард.
mephala, добрый день. Счет ошибочно попал в списки для закрытия.
у меня своя версия если жижитализаторы не считают за активность зачисление денег с депозита то все как бы стает на свои места - депозит закончился и блок счета отпустило. а так как активности не было - счет автоматом закрылся. в компьютерных системах ничего не бывает ошибочно - компьютер делает что ему програмеры в код заложили. или у вас там тетя дуся на кнопки нажимает вместо серверов?
mephala написав:у меня своя версия если жижитализаторы не считают за активность зачисление денег с депозита то все как бы стает на свои места - депозит закончился и блок счета отпустило. а так как активности не было - счет автоматом закрылся. в компьютерных системах ничего не бывает ошибочно - компьютер делает что ему програмеры в код заложили. или у вас там тетя дуся на кнопки нажимает вместо серверов?
А пожелания принимаются? А альфабанке для ПК, блок "последние платежи" сделать не за последние 30 дней, а за последние 40. Ибо комуналка платится обычно в последний день, по пути "повторить платеж" но из-за дней недели платеж прошлого месяца исчезает из списка, приходится идти в архив платежей и.т.д.
ukrprom2014 написав:Alfa_Bank Эко Максимум получил 13 апреля. В программе эко-бонусов до сих пор не зарегана. Можете помочь?
Я 06.04 то саме. Сьогодні звернувся (знову) до менеджера у відділенню, обіцяв за пару днів прореагувати. Бонуси позлітали в невідому напрямку і з магазинної картки. Якщо так вести кобрендові програми, то краще і не морочити людям голову.
Ой+, доброго дня. Взяла в роботу. Відпишусь.
Ще раз заходив у відділення, бо менеджер дзвонив і казав, що треба моєї присутності для вияснення. Знову там дзвонили, писали. Підтримка еко після вступних робофраз злітає. Картка через понад місяць появилась в еко кабінеті. Через день на ній появились 200 грн. бонусами та ще трошки бонусів за розрахунки в попередній місяць. Але ті, що були на магазинній картці ще до епопеї з еко максимумом, так і не з'явилися. Ну я вже і не буду добиватись, бо швидше виникало бажання взагалі закрити цю картку ніж витрачати час на всякі з'ясування. Рекомендую бажаючим оформити подібну картку спочатку витратити бонуси з магазинної. Якщо п.офпред займалась цим питанням, то дякую і їй.