Ой+ написав:Ще раз заходив у відділення, бо менеджер дзвонив і казав, що треба моєї присутності для вияснення. Знову там дзвонили, писали. Підтримка еко після вступних робофраз злітає. Картка через понад місяць появилась в еко кабінеті. Через день на ній появились 200 грн. бонусами та ще трошки бонусів за розрахунки в попередній місяць. Але ті, що були на магазинній картці ще до епопеї з еко максимумом, так і не з'явилися. Ну я вже і не буду добиватись, бо швидше виникало бажання взагалі закрити цю картку ніж витрачати час на всякі з'ясування. Рекомендую бажаючим оформити подібну картку спочатку витратити бонуси з магазинної. Якщо п.офпред займалась цим питанням, то дякую і їй.
Ой+, доброго дня. Рада, що вдалося вирішити питання з додаванням катки. З приводу накопичених бонусів до цього часу, необхідно уточнювати у ЕКО. Ми не маємо до них доступу, на жаль.
Альфа-банк, вже неодноразово піднімалось питання зрозумілої індикації курса для онлайн покупок. В додатку нема. На сайті як його розвиватись? Онлайн, відділення, карти - всюди два курса покупка/продаж. Як зрозуміти де курс онлайн обміну, а де на покупки и чому покупка/продаж, як що повинно бути блокування/списання?
До речі оператори в чаті і надалі пропонують шукати цей курс у додатку? Навіщо вони це роблять, його там не було ніколи. З чата перли відправлю Вам у ПП.