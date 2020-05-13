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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8564856585668567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 08:17

  Ой+ написав:Ще раз заходив у відділення, бо менеджер дзвонив і казав, що треба моєї присутності для вияснення. Знову там дзвонили, писали. Підтримка еко після вступних робофраз злітає. Картка через понад місяць появилась в еко кабінеті. Через день на ній появились 200 грн. бонусами та ще трошки бонусів за розрахунки в попередній місяць. Але ті, що були на магазинній картці ще до епопеї з еко максимумом, так і не з'явилися. Ну я вже і не буду добиватись, бо швидше виникало бажання взагалі закрити цю картку ніж витрачати час на всякі з'ясування.
Рекомендую бажаючим оформити подібну картку спочатку витратити бонуси з магазинної.
Якщо п.офпред займалась цим питанням, то дякую і їй.

Ой+, доброго дня. Рада, що вдалося вирішити питання з додаванням катки. З приводу накопичених бонусів до цього часу, необхідно уточнювати у ЕКО. Ми не маємо до них доступу, на жаль.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 09:07

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:З приводу накопичених бонусів до цього часу, необхідно уточнювати у ЕКО. Ми не маємо до них доступу, на жаль.


Дякую, але вже мені ця тема трошки піднабридла і ще щось робити не хочу. Раджу якось зафіксувати алгоритм всієї процедури активації цього виду карток, щоб не розчаровувати клієнтів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:00

Re: Альфа-Банк

Альфа-банк, вже неодноразово піднімалось питання зрозумілої індикації курса для онлайн покупок. В додатку нема. На сайті як його розвиватись? Онлайн, відділення, карти - всюди два курса покупка/продаж. Як зрозуміти де курс онлайн обміну, а де на покупки и чому покупка/продаж, як що повинно бути блокування/списання?

До речі оператори в чаті і надалі пропонують шукати цей курс у додатку? Навіщо вони це роблять, його там не було ніколи. З чата перли відправлю Вам у ПП.

Для прикладу скрін з додатку іншого банкуЗображення
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