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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8564856585668567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 08:17

  Ой+ написав:Ще раз заходив у відділення, бо менеджер дзвонив і казав, що треба моєї присутності для вияснення. Знову там дзвонили, писали. Підтримка еко після вступних робофраз злітає. Картка через понад місяць появилась в еко кабінеті. Через день на ній появились 200 грн. бонусами та ще трошки бонусів за розрахунки в попередній місяць. Але ті, що були на магазинній картці ще до епопеї з еко максимумом, так і не з'явилися. Ну я вже і не буду добиватись, бо швидше виникало бажання взагалі закрити цю картку ніж витрачати час на всякі з'ясування.
Рекомендую бажаючим оформити подібну картку спочатку витратити бонуси з магазинної.
Якщо п.офпред займалась цим питанням, то дякую і їй.

Ой+, доброго дня. Рада, що вдалося вирішити питання з додаванням катки. З приводу накопичених бонусів до цього часу, необхідно уточнювати у ЕКО. Ми не маємо до них доступу, на жаль.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 09:07

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:З приводу накопичених бонусів до цього часу, необхідно уточнювати у ЕКО. Ми не маємо до них доступу, на жаль.


Дякую, але вже мені ця тема трошки піднабридла і ще щось робити не хочу. Раджу якось зафіксувати алгоритм всієї процедури активації цього виду карток, щоб не розчаровувати клієнтів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:00

Re: Альфа-Банк

Альфа-банк, вже неодноразово піднімалось питання зрозумілої індикації курса для онлайн покупок. В додатку нема. На сайті як його розвиватись? Онлайн, відділення, карти - всюди два курса покупка/продаж. Як зрозуміти де курс онлайн обміну, а де на покупки и чому покупка/продаж, як що повинно бути блокування/списання?

До речі оператори в чаті і надалі пропонують шукати цей курс у додатку? Навіщо вони це роблять, його там не було ніколи. З чата перли відправлю Вам у ПП.

Для прикладу скрін з додатку іншого банкуЗображення
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2XL
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:18

  2XL написав:Альфа-банк, вже неодноразово піднімалось питання зрозумілої індикації курса для онлайн покупок. В додатку нема. На сайті як його розвиватись? Онлайн, відділення, карти - всюди два курса покупка/продаж. Як зрозуміти де курс онлайн обміну, а де на покупки и чому покупка/продаж, як що повинно бути блокування/списання?

До речі оператори в чаті і надалі пропонують шукати цей курс у додатку? Навіщо вони це роблять, його там не було ніколи. З чата перли відправлю Вам у ПП.

2XL, доброго дня. З приводу курсів для карток у Мобайлі, питання розглядається. Повна інформація по курсам на сайті, туди можна перейти з додатку (внизу курсів валют). Операції Online - валютообмін, Відділення - обмін у відділеннях, За розрахунки картками - операції з картками. Чат перевірю. Блокування/Списання не може бути індикатором загальних курсів, т.я. блокування і списання проходять або по курсу покупки, або по курсу продажу, але в різні дати.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Чет 14 тра, 2020 10:22, всього редагувалось 2 разів.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:19

2XL
Открываете курсы валют и нажимаете на синюю ссылку внизу. Всё есть, просто немного спрятано)
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:28

  йцукен написав:Надо устроить акцию протеста ибо это никуда не годится.

Вы будете одиноки и вас не поддержат. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:41

Re: Альфа-Банк

Striker написав:Зображення
Після редактуваня призначення платежу відмінною самого платежу вже не здивує нічого )
Може хтось пояснить що таке Купівля і що таке Продаж якщо я просто купую? В якому випадку буде використовуватись курс продажу?
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:45

Re: Альфа-Банк

  2XL написав:Може хтось пояснить що таке Купівля і що таке Продаж якщо я просто купую? В якому випадку буде використовуватись курс продажу?

Это ценник же ОТ банка для ВАС
Это ВАМ продают и у ВАС покупают
...
Ну дааа, на бирже чутоок наоборот :)
Востаннє редагувалось clientage в Чет 14 тра, 2020 11:46, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:45

Re: Альфа-Банк

  2XL написав:Може хтось пояснить що таке Купівля і що таке Продаж якщо я просто купую? В якому випадку буде використовуватись курс продажу?
Ви розглядаєте тільки операцію коли ви гривневою карткою платите в доларах чи Євро в цьому випадку ви в банку купуєте валюту, а він вам її продає. Та ви забуваєте, що може бути інша ситуція - люди можуть оплачувати євровою чи доларовою карткою гривневі платежі (чи платежі в інших валютах). В цьому випадку ви валюту будете банку продавати, а банк у вас купувати.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:48

  2XL написав:Може хтось пояснить що таке Купівля і що таке Продаж якщо я просто купую? В якому випадку буде використовуватись курс продажу?

Наприклад, якщо у вас рахунок в гривні і ви робите покупку в доларах, то буде курс продажу (бо ви купуєте у банка доллар, а він вам його продає). Якщо валюта рахунку долар, а ви робите покупку у гривні, то буде курс купівлі (бо ви продаєте банку долар, а він його у вас купує).
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