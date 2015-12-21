Ой+ написав:Ще раз заходив у відділення, бо менеджер дзвонив і казав, що треба моєї присутності для вияснення. Знову там дзвонили, писали. Підтримка еко після вступних робофраз злітає. Картка через понад місяць появилась в еко кабінеті. Через день на ній появились 200 грн. бонусами та ще трошки бонусів за розрахунки в попередній місяць. Але ті, що були на магазинній картці ще до епопеї з еко максимумом, так і не з'явилися. Ну я вже і не буду добиватись, бо швидше виникало бажання взагалі закрити цю картку ніж витрачати час на всякі з'ясування. Рекомендую бажаючим оформити подібну картку спочатку витратити бонуси з магазинної. Якщо п.офпред займалась цим питанням, то дякую і їй.
Ой+, доброго дня. Рада, що вдалося вирішити питання з додаванням катки. З приводу накопичених бонусів до цього часу, необхідно уточнювати у ЕКО. Ми не маємо до них доступу, на жаль.
Альфа-банк, вже неодноразово піднімалось питання зрозумілої індикації курса для онлайн покупок. В додатку нема. На сайті як його розвиватись? Онлайн, відділення, карти - всюди два курса покупка/продаж. Як зрозуміти де курс онлайн обміну, а де на покупки и чому покупка/продаж, як що повинно бути блокування/списання?
До речі оператори в чаті і надалі пропонують шукати цей курс у додатку? Навіщо вони це роблять, його там не було ніколи. З чата перли відправлю Вам у ПП.
2XL написав:Альфа-банк, вже неодноразово піднімалось питання зрозумілої індикації курса для онлайн покупок. В додатку нема. На сайті як його розвиватись? Онлайн, відділення, карти - всюди два курса покупка/продаж. Як зрозуміти де курс онлайн обміну, а де на покупки и чому покупка/продаж, як що повинно бути блокування/списання?
До речі оператори в чаті і надалі пропонують шукати цей курс у додатку? Навіщо вони це роблять, його там не було ніколи. З чата перли відправлю Вам у ПП.
2XL, доброго дня. З приводу курсів для карток у Мобайлі, питання розглядається. Повна інформація по курсам на сайті, туди можна перейти з додатку (внизу курсів валют). Операції Online - валютообмін, Відділення - обмін у відділеннях, За розрахунки картками - операції з картками. Чат перевірю. Блокування/Списання не може бути індикатором загальних курсів, т.я. блокування і списання проходять або по курсу покупки, або по курсу продажу, але в різні дати.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Чет 14 тра, 2020 10:22, всього редагувалось 2 разів.
Після редактуваня призначення платежу відмінною самого платежу вже не здивує нічого ) Може хтось пояснить що таке Купівля і що таке Продаж якщо я просто купую? В якому випадку буде використовуватись курс продажу?
2XL написав:Може хтось пояснить що таке Купівля і що таке Продаж якщо я просто купую? В якому випадку буде використовуватись курс продажу?
Ви розглядаєте тільки операцію коли ви гривневою карткою платите в доларах чи Євро в цьому випадку ви в банку купуєте валюту, а він вам її продає. Та ви забуваєте, що може бути інша ситуція - люди можуть оплачувати євровою чи доларовою карткою гривневі платежі (чи платежі в інших валютах). В цьому випадку ви валюту будете банку продавати, а банк у вас купувати.
2XL написав:Може хтось пояснить що таке Купівля і що таке Продаж якщо я просто купую? В якому випадку буде використовуватись курс продажу?
Наприклад, якщо у вас рахунок в гривні і ви робите покупку в доларах, то буде курс продажу (бо ви купуєте у банка доллар, а він вам його продає). Якщо валюта рахунку долар, а ви робите покупку у гривні, то буде курс купівлі (бо ви продаєте банку долар, а він його у вас купує).