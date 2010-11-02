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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 тра, 2020 14:59
Alfa_Bank
Подскажите, пожалуйста. Оформил в прошлую пятницу через приложение две Fast Card, писало, что карты будут готовы через 7 рабочих дней. Будет ли смс от банка, что можно идти получать, или нужно ждать 7 рабочих дней и тогда идти получать?
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Додано: Чет 14 тра, 2020 15:10
Striker написав:Alfa_Bank
Подскажите, пожалуйста. Оформил в прошлую пятницу через приложение две Fast Card, писало, что карты будут готовы через 7 рабочих дней. Будет ли смс от банка, что можно идти получать, или нужно ждать 7 рабочих дней и тогда идти получать?
Striker, добрый день. О готовности карты смс-информирование не отправляется. Если что, можете мне написать, я проверю. Сейчас карт в отделении пока нет.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Чет 14 тра, 2020 15:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 15:12
Striker написав:Alfa_Bank
Подскажите, пожалуйста. Оформил в прошлую пятницу через приложение две Fast Card, писало, что карты будут готовы через 7 рабочих дней. Будет ли смс от банка, что можно идти получать, или нужно ждать 7 рабочих дней и тогда идти получать?
Не будет смс. Можете уточнить в чате банка, что с картой.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 15:51
Striker написав:Alfa_Bank
Подскажите, пожалуйста. Оформил в прошлую пятницу через приложение две Fast Card, писало, что карты будут готовы через 7 рабочих дней. Будет ли смс от банка, что можно идти получать, или нужно ждать 7 рабочих дней и тогда идти получать?
я свою фаст-карту получил где-то через месяц после заказа в приложении
никаких оповещений не было, шел мимо отделения и решил зайти узнать, что с ней
минут 5 искали, выдали
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Додано: Чет 14 тра, 2020 15:56
Alfa_Bank написав: Striker написав:Alfa_Bank
Подскажите, пожалуйста. Оформил в прошлую пятницу через приложение две Fast Card, писало, что карты будут готовы через 7 рабочих дней. Будет ли смс от банка, что можно идти получать, или нужно ждать 7 рабочих дней и тогда идти получать?
Striker, добрый день. О готовности карты смс-информирование не отправляется. Если что, можете мне написать, я проверю. Сейчас карт в отделении пока нет.
Какие данные Вам нужно написать, чтобы проверить?
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, STYLUS, iHerb, INTERTOP, Фокстрот, Цитрус и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
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Striker
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Чет 14 тра, 2020 14:12
rollo
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