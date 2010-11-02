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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8565856685678568

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 14:59

Alfa_Bank
Подскажите, пожалуйста. Оформил в прошлую пятницу через приложение две Fast Card, писало, что карты будут готовы через 7 рабочих дней. Будет ли смс от банка, что можно идти получать, или нужно ждать 7 рабочих дней и тогда идти получать?
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:10

  Striker написав:Alfa_Bank
Подскажите, пожалуйста. Оформил в прошлую пятницу через приложение две Fast Card, писало, что карты будут готовы через 7 рабочих дней. Будет ли смс от банка, что можно идти получать, или нужно ждать 7 рабочих дней и тогда идти получать?

Striker, добрый день. О готовности карты смс-информирование не отправляется. Если что, можете мне написать, я проверю. Сейчас карт в отделении пока нет.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Чет 14 тра, 2020 15:17, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:12

  Striker написав:Alfa_Bank
Подскажите, пожалуйста. Оформил в прошлую пятницу через приложение две Fast Card, писало, что карты будут готовы через 7 рабочих дней. Будет ли смс от банка, что можно идти получать, или нужно ждать 7 рабочих дней и тогда идти получать?

Не будет смс. Можете уточнить в чате банка, что с картой.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:51

  Striker написав:Alfa_Bank
Подскажите, пожалуйста. Оформил в прошлую пятницу через приложение две Fast Card, писало, что карты будут готовы через 7 рабочих дней. Будет ли смс от банка, что можно идти получать, или нужно ждать 7 рабочих дней и тогда идти получать?

я свою фаст-карту получил где-то через месяц после заказа в приложении
никаких оповещений не было, шел мимо отделения и решил зайти узнать, что с ней
минут 5 искали, выдали
vvs2k
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:56

  Alfa_Bank написав:
  Striker написав:Alfa_Bank
Подскажите, пожалуйста. Оформил в прошлую пятницу через приложение две Fast Card, писало, что карты будут готовы через 7 рабочих дней. Будет ли смс от банка, что можно идти получать, или нужно ждать 7 рабочих дней и тогда идти получать?

Striker, добрый день. О готовности карты смс-информирование не отправляется. Если что, можете мне написать, я проверю. Сейчас карт в отделении пока нет.

Какие данные Вам нужно написать, чтобы проверить?
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, STYLUS, iHerb, INTERTOP, Фокстрот, Цитрус и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
    https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Повідомлень: 431
З нами з: 15.02.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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  #<1 ... 8565856685678568
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