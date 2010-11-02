RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8566856785688569>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 14:59

Alfa_Bank
Подскажите, пожалуйста. Оформил в прошлую пятницу через приложение две Fast Card, писало, что карты будут готовы через 7 рабочих дней. Будет ли смс от банка, что можно идти получать, или нужно ждать 7 рабочих дней и тогда идти получать?
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, STYLUS, iHerb, INTERTOP, Фокстрот, Цитрус и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
    https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 432
З нами з: 15.02.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:10

  Striker написав:Alfa_Bank
Подскажите, пожалуйста. Оформил в прошлую пятницу через приложение две Fast Card, писало, что карты будут готовы через 7 рабочих дней. Будет ли смс от банка, что можно идти получать, или нужно ждать 7 рабочих дней и тогда идти получать?

Striker, добрый день. О готовности карты смс-информирование не отправляется. Если что, можете мне написать, я проверю. Сейчас карт в отделении пока нет.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Чет 14 тра, 2020 15:17, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8638
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:12

  Striker написав:Alfa_Bank
Подскажите, пожалуйста. Оформил в прошлую пятницу через приложение две Fast Card, писало, что карты будут готовы через 7 рабочих дней. Будет ли смс от банка, что можно идти получать, или нужно ждать 7 рабочих дней и тогда идти получать?

Не будет смс. Можете уточнить в чате банка, что с картой.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 484
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1448 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:51

  Striker написав:Alfa_Bank
Подскажите, пожалуйста. Оформил в прошлую пятницу через приложение две Fast Card, писало, что карты будут готовы через 7 рабочих дней. Будет ли смс от банка, что можно идти получать, или нужно ждать 7 рабочих дней и тогда идти получать?

я свою фаст-карту получил где-то через месяц после заказа в приложении
никаких оповещений не было, шел мимо отделения и решил зайти узнать, что с ней
минут 5 искали, выдали
vvs2k
 
Повідомлень: 51
З нами з: 09.04.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:56

  Alfa_Bank написав:
  Striker написав:Alfa_Bank
Подскажите, пожалуйста. Оформил в прошлую пятницу через приложение две Fast Card, писало, что карты будут готовы через 7 рабочих дней. Будет ли смс от банка, что можно идти получать, или нужно ждать 7 рабочих дней и тогда идти получать?

Striker, добрый день. О готовности карты смс-информирование не отправляется. Если что, можете мне написать, я проверю. Сейчас карт в отделении пока нет.

Какие данные Вам нужно написать, чтобы проверить?
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, STYLUS, iHerb, INTERTOP, Фокстрот, Цитрус и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
    https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 432
З нами з: 15.02.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 16:04

  Striker написав:
  Alfa_Bank написав:
  Striker написав:Alfa_Bank
Подскажите, пожалуйста. Оформил в прошлую пятницу через приложение две Fast Card, писало, что карты будут готовы через 7 рабочих дней. Будет ли смс от банка, что можно идти получать, или нужно ждать 7 рабочих дней и тогда идти получать?

Striker, добрый день. О готовности карты смс-информирование не отправляется. Если что, можете мне написать, я проверю. Сейчас карт в отделении пока нет.

Какие данные Вам нужно написать, чтобы проверить?

Никаких, просто напишите) Данные вы мне уже когда-то давали.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8638
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:12

  Alfa_Bank написав:в том числе способствуем распространению максимально безопасных оплат платежными картами


это бесспорно, даже владельцу карты рассчитаться ею бывает непостежимая задача )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37196
З нами з: 06.08.09
Подякував: 211 раз.
Подякували: 5912 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:14

  Alfa_Bank написав:
  Striker написав:Alfa_Bank
Подскажите, пожалуйста. Оформил в прошлую пятницу через приложение две Fast Card, писало, что карты будут готовы через 7 рабочих дней. Будет ли смс от банка, что можно идти получать, или нужно ждать 7 рабочих дней и тогда идти получать?

Striker, добрый день. О готовности карты смс-информирование не отправляется. Если что, можете мне написать, я проверю. Сейчас карт в отделении пока нет.

Кстати, подскажите, пожалуйста, фаст кард заказанная в пакете ультра, участвует в кешью клуб? А то в поддержке по телефону говорят по-разному. Спасибо.
Stargazer212
 
Повідомлень: 86
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:57

  Stargazer212 написав:
  Alfa_Bank написав:
  Striker написав:Alfa_Bank
Подскажите, пожалуйста. Оформил в прошлую пятницу через приложение две Fast Card, писало, что карты будут готовы через 7 рабочих дней. Будет ли смс от банка, что можно идти получать, или нужно ждать 7 рабочих дней и тогда идти получать?

Striker, добрый день. О готовности карты смс-информирование не отправляется. Если что, можете мне написать, я проверю. Сейчас карт в отделении пока нет.

Кстати, подскажите, пожалуйста, фаст кард заказанная в пакете ультра, участвует в кешью клуб? А то в поддержке по телефону говорят по-разному. Спасибо.

Fast-card не в пакетi. Вона сама по собi. Окремо. Але в кеш'ю клубi участь бере
Alien
 
Повідомлень: 51
З нами з: 12.01.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:56

  Alfa_Bank написав:
  Ой+ написав:Ще раз заходив у відділення, бо менеджер дзвонив і казав, що треба моєї присутності для вияснення. Знову там дзвонили, писали. Підтримка еко після вступних робофраз злітає. Картка через понад місяць появилась в еко кабінеті. Через день на ній появились 200 грн. бонусами та ще трошки бонусів за розрахунки в попередній місяць. Але ті, що були на магазинній картці ще до епопеї з еко максимумом, так і не з'явилися. Ну я вже і не буду добиватись, бо швидше виникало бажання взагалі закрити цю картку ніж витрачати час на всякі з'ясування.
Рекомендую бажаючим оформити подібну картку спочатку витратити бонуси з магазинної.
Якщо п.офпред займалась цим питанням, то дякую і їй.

Ой+, доброго дня. Рада, що вдалося вирішити питання з додаванням катки. З приводу накопичених бонусів до цього часу, необхідно уточнювати у ЕКО. Ми не маємо до них доступу, на жаль.


Радість від додавання картки не примножилась радістю від можливості нею скористатись. В магазині її дальше не знаходить і бонусними грн. дальше можна полюбуватись тільки в кабінеті. На підтримку в еко дозвонитись практично не реально, написав їм в чат, який також холодний. Якщо би був конкурс найгірших кобрендових програм, то ця сміливо може претендувати.

  IMPRINTER написав:это бесспорно, даже владельцу карты рассчитаться ею бывает непостежимая задача )

Хіба по такому правилу діють бонуси.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3381
З нами з: 19.04.12
Подякував: 45 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8566856785688569>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, Кочевник, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Піреус Банк МКБ 1 ... 130, 131, 132
Модератор » Сер 20 тра, 2009 15:30
1319 349715
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 тра, 2020 10:47
Son of Sun
А-Банк 1 ... 1614, 1615, 1616
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16156 2244758
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 тра, 2020 09:26
ukrprom2014
Банк Глобус 1 ... 629, 630, 631
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6304 838650
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2020 23:28
Maksi2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8444)
15.05.2020 11:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.