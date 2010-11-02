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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:15
Ой+ написав:
Радість від додавання картки не примножилась радістю від можливості нею скористатись. В магазині її дальше не знаходить і бонусними грн. дальше можна полюбуватись тільки в кабінеті. На підтримку в еко дозвонитись практично не реально, написав їм в чат, який також холодний. Якщо би був конкурс найгірших кобрендових програм, то ця сміливо може претендувати.
Ой+, доброго дня. Відправила в ЕКО для аналізу.
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