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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8566856785688569

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:15

  Ой+ написав:Радість від додавання картки не примножилась радістю від можливості нею скористатись. В магазині її дальше не знаходить і бонусними грн. дальше можна полюбуватись тільки в кабінеті. На підтримку в еко дозвонитись практично не реально, написав їм в чат, який також холодний. Якщо би був конкурс найгірших кобрендових програм, то ця сміливо може претендувати.

Ой+, доброго дня. Відправила в ЕКО для аналізу.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 8638
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  #<1 ... 8566856785688569
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