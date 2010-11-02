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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8567856885698570>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:15

  Ой+ написав:Радість від додавання картки не примножилась радістю від можливості нею скористатись. В магазині її дальше не знаходить і бонусними грн. дальше можна полюбуватись тільки в кабінеті. На підтримку в еко дозвонитись практично не реально, написав їм в чат, який також холодний. Якщо би був конкурс найгірших кобрендових програм, то ця сміливо може претендувати.

Ой+, доброго дня. Відправила в ЕКО для аналізу.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:16

Re: Альфа-Банк

Пополнить карту с другого банка через апликуху не дает, первый раз не дошло даже до СМС - "операция не успешна", второй раз, не дословно - "ошибка в какой то строке в JSON".
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:34

  ruvex написав:Пополнить карту с другого банка через апликуху не дает, первый раз не дошло даже до СМС - "операция не успешна", второй раз, не дословно - "ошибка в какой то строке в JSON".

ruvex, добрый день. Попробуйте перелогиниться в приложение, проверить вводимые данные. Если ошибка повторится, сделайте скрин и пришлите в ЛС вместе с данными об устройстве и приложении.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8639
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:48

  Ой+ написав:Радість від додавання картки не примножилась радістю від можливості нею скористатись. В магазині її дальше не знаходить і бонусними грн. дальше можна полюбуватись тільки в кабінеті. На підтримку в еко дозвонитись практично не реально, написав їм в чат, який також холодний. Якщо би був конкурс найгірших кобрендових програм, то ця сміливо може претендувати.

Зазвичай через місяць-другий воно роздупляється.
Перевірте в кабінеті ЕКО, щоб саме карта А0000 була основною (платіжною).
Там же можна основною зробити іншу карту.
Я вже третю карту Алли маю (по терміну), і з кожною новою картою там веселуха.
Але наче бонуси всі приходять. Через місяць-другий але приходять.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:59

Re: Альфа-Банк

Кстати на днях алла стала топом по количеству постов
Но по просмотрам бегемот как и раньше впереди всех
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:05

  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:Пополнить карту с другого банка через апликуху не дает, первый раз не дошло даже до СМС - "операция не успешна", второй раз, не дословно - "ошибка в какой то строке в JSON".

ruvex, добрый день. Попробуйте перелогиниться в приложение, проверить вводимые данные. Если ошибка повторится, сделайте скрин и пришлите в ЛС вместе с данными об устройстве и приложении.

Двух раз думаю достаточно, не хочется снова искать средства с Вашей помощью, насколько бы приятно не было само это общение. К тому же все это имело неожиданный и позитивный эффект.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:58

Розетка

туды ее в качель...
оформил покупку на Розетке, рассчитывал на Маркетплейс, а получил MCC 8675 "Автомобильные ассоциации"
может, Легкая рассрочка так сыграла?
vvs2k
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:04

  mephala написав:Кстати на днях алла стала топом по количеству постов
Но по просмотрам бегемот как и раньше впереди всех


у Бегемота шикарные кАменты на Минфине, помогают узнать за пару-тройку новых схем )) ( с Куна и т.п.)
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:09

  vvs2k написав:туды ее в качель...
оформил покупку на Розетке, рассчитывал на Маркетплейс, а получил MCC 8675 "Автомобильные ассоциации"
может, Легкая рассрочка так сыграла?

Розетка ушла со всех КБ сервисов (гриваси, монета...) теперь мутит с переводами.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:39

  ukrprom2014 написав:Розетка ушла со всех КБ сервисов (гриваси, монета...) теперь мутит с переводами.

отжеж
говорила мне мама - не связывайся с розеткой :)
есть у нас еще маркетплейсы по комп.технике?
как-то ни эльдорадо ни фокстрот не гуглятся в этой теме
vvs2k
 
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