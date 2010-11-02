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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:15
Ой+ написав:
Радість від додавання картки не примножилась радістю від можливості нею скористатись. В магазині її дальше не знаходить і бонусними грн. дальше можна полюбуватись тільки в кабінеті. На підтримку в еко дозвонитись практично не реально, написав їм в чат, який також холодний. Якщо би був конкурс найгірших кобрендових програм, то ця сміливо може претендувати.
Ой+, доброго дня. Відправила в ЕКО для аналізу.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:16
Пополнить карту с другого банка через апликуху не дает, первый раз не дошло даже до СМС - "операция не успешна", второй раз, не дословно - "ошибка в какой то строке в JSON".
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ruvex
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:34
ruvex написав:
Пополнить карту с другого банка через апликуху не дает, первый раз не дошло даже до СМС - "операция не успешна", второй раз, не дословно - "ошибка в какой то строке в JSON".
ruvex, добрый день. Попробуйте перелогиниться в приложение, проверить вводимые данные. Если ошибка повторится, сделайте скрин и пришлите в ЛС вместе с данными об устройстве и приложении.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:48
Ой+ написав:
Радість від додавання картки не примножилась радістю від можливості нею скористатись. В магазині її дальше не знаходить і бонусними грн. дальше можна полюбуватись тільки в кабінеті. На підтримку в еко дозвонитись практично не реально, написав їм в чат, який також холодний. Якщо би був конкурс найгірших кобрендових програм, то ця сміливо може претендувати.
Зазвичай через місяць-другий воно роздупляється.
Перевірте в кабінеті ЕКО, щоб саме карта А0000 була основною (платіжною).
Там же можна основною зробити іншу карту.
Я вже третю карту Алли маю (по терміну), і з кожною новою картою там веселуха.
Але наче бонуси всі приходять. Через місяць-другий але приходять.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:59
Кстати на днях алла стала топом по количеству постов
Но по просмотрам бегемот как и раньше впереди всех
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mephala
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:05
Alfa_Bank написав: ruvex написав:
Пополнить карту с другого банка через апликуху не дает, первый раз не дошло даже до СМС - "операция не успешна", второй раз, не дословно - "ошибка в какой то строке в JSON".
ruvex, добрый день. Попробуйте перелогиниться в приложение, проверить вводимые данные. Если ошибка повторится, сделайте скрин и пришлите в ЛС вместе с данными об устройстве и приложении.
Двух раз думаю достаточно, не хочется снова искать средства с Вашей помощью, насколько бы приятно не было само это общение. К тому же все это имело неожиданный и позитивный эффект.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:58
туды ее в качель...
оформил покупку на Розетке, рассчитывал на Маркетплейс, а получил MCC 8675 "Автомобильные ассоциации"
может, Легкая рассрочка так сыграла?
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vvs2k
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:04
mephala написав:
Кстати на днях алла стала топом по количеству постов
Но по просмотрам бегемот как и раньше впереди всех
у Бегемота шикарные кАменты на Минфине, помогают узнать за пару-тройку новых схем )) ( с Куна и т.п.)
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cohan
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:09
vvs2k написав:
туды ее в качель...
оформил покупку на Розетке, рассчитывал на Маркетплейс, а получил MCC 8675 "Автомобильные ассоциации"
может, Легкая рассрочка так сыграла?
Розетка ушла со всех КБ сервисов (гриваси, монета...) теперь мутит с переводами.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:39
ukrprom2014 написав:
Розетка ушла со всех КБ сервисов (гриваси, монета...) теперь мутит с переводами.
отжеж
говорила мне мама - не связывайся с розеткой
есть у нас еще маркетплейсы по комп.технике?
как-то ни эльдорадо ни фокстрот не гуглятся в этой теме
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vvs2k
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