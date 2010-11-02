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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:06
Такая ситуация...
Покупал в ноябре товар в Розетке, оплатил картой Альфабанка.
Сейчас товар сломался, сервис отремонтировать не смог, обменять не могут, возвращают деньги, но есть проблема... В феврале сменил карту на новую, а старая карта уже ликвидирована и проэкспайрилась. Как получить деньги за товар?
Счет вроде не менялся, и та и другая карты были к одному счету привязаны (но это не на 100%). Розетка на другую карту высылать отказывается, наличными выдать не могут в принципе. Что делать?
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Watcher
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:10
vvs2k написав:туды ее в качель...
оформил покупку на Розетке, рассчитывал на Маркетплейс, а получил MCC 8675 "Автомобильные ассоциации"
может, Легкая рассрочка так сыграла?
На скільки знаю, то з легкою розстрочкою ні партнерські, ні підвищені категорії кешбеку не працюють.
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stryzhko
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:17
vvs2k написав:есть у нас еще маркетплейсы по комп.технике?
как-то ни эльдорадо ни фокстрот не гуглятся в этой теме
Там більш за все категорія "Техніка".
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stryzhko
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:21
Watcher написав:
Такая ситуация...
Покупал в ноябре товар в Розетке, оплатил картой Альфабанка.
Сейчас товар сломался, сервис отремонтировать не смог, обменять не могут, возвращают деньги, но есть проблема... В феврале сменил карту на новую, а старая карта уже ликвидирована и проэкспайрилась. Как получить деньги за товар?
Счет вроде не менялся, и та и другая карты были к одному счету привязаны (но это не на 100%). Розетка на другую карту высылать отказывается, наличными выдать не могут в принципе. Что делать?
Виписка по рахунку формується? Листопад у ній видно? Якщо так, то рахунок лишився той самий і кошти без проблем на нього повернуться. Кошти повертаються на рахунок, а не на картку, тому закінчення терміну її дії на можливість отримання відшкодування ніяк не впливає.
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Alien
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:24
Alien, на жаль, у виписці бачу тільки дані з нової картки. старої не бачу ні в додатку на телефоні, ні в онлайн банкінгу на сайті.
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Watcher
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