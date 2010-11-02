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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8567856885698570

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:06

Такая ситуация... :|
Покупал в ноябре товар в Розетке, оплатил картой Альфабанка.
Сейчас товар сломался, сервис отремонтировать не смог, обменять не могут, возвращают деньги, но есть проблема... В феврале сменил карту на новую, а старая карта уже ликвидирована и проэкспайрилась. Как получить деньги за товар?
Счет вроде не менялся, и та и другая карты были к одному счету привязаны (но это не на 100%). Розетка на другую карту высылать отказывается, наличными выдать не могут в принципе. Что делать?
Watcher
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:10

Re: Альфа-Банк

vvs2k написав:туды ее в качель...
оформил покупку на Розетке, рассчитывал на Маркетплейс, а получил MCC 8675 "Автомобильные ассоциации"
может, Легкая рассрочка так сыграла?

На скільки знаю, то з легкою розстрочкою ні партнерські, ні підвищені категорії кешбеку не працюють.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:17

Re: Альфа-Банк

vvs2k написав:есть у нас еще маркетплейсы по комп.технике?
как-то ни эльдорадо ни фокстрот не гуглятся в этой теме

Там більш за все категорія "Техніка".
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:21

  Watcher написав:Такая ситуация... :|
Покупал в ноябре товар в Розетке, оплатил картой Альфабанка.
Сейчас товар сломался, сервис отремонтировать не смог, обменять не могут, возвращают деньги, но есть проблема... В феврале сменил карту на новую, а старая карта уже ликвидирована и проэкспайрилась. Как получить деньги за товар?
Счет вроде не менялся, и та и другая карты были к одному счету привязаны (но это не на 100%). Розетка на другую карту высылать отказывается, наличными выдать не могут в принципе. Что делать?

Виписка по рахунку формується? Листопад у ній видно? Якщо так, то рахунок лишився той самий і кошти без проблем на нього повернуться. Кошти повертаються на рахунок, а не на картку, тому закінчення терміну її дії на можливість отримання відшкодування ніяк не впливає.
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:24

Alien, на жаль, у виписці бачу тільки дані з нової картки. старої не бачу ні в додатку на телефоні, ні в онлайн банкінгу на сайті.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:56

  Watcher написав:Такая ситуация... :|
Покупал в ноябре товар в Розетке, оплатил картой Альфабанка.
Сейчас товар сломался, сервис отремонтировать не смог, обменять не могут, возвращают деньги, но есть проблема... В феврале сменил карту на новую, а старая карта уже ликвидирована и проэкспайрилась. Как получить деньги за товар?
Счет вроде не менялся, и та и другая карты были к одному счету привязаны (но это не на 100%). Розетка на другую карту высылать отказывается, наличными выдать не могут в принципе. Что делать?

Просят номер карты? Маловероятно, скорее всего реквизиты счета. Я несколько раз делал возвраты на Розетке, просто просили реквизиты. Но даже и если будут делать возврат через пос- в чеке все достаточные реквизиты есть. Экспайреная карта не является проблемой - деньги зайдут на счёт.
Номер карты для возврата требовать не могут - это ж не физ.лицо.
Можете написать, что просят? Желательно не своими словами, а именно то, что просят.
ЗЫ даже если карточный счёт закрыт - на него деньги зайдут - проверено:)
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:03

Re: Альфа-Банк

  Skiw написав:Можете написать, что просят? Желательно не своими словами, а именно то, что просят.

Ничего пока не просят, у них реквизиты старой карты есть, другие не устраивают. На неё и будет возврат. Просто предупредили, что если банк вернет деньги назад и не примет, то они типа не при делах. В лучшем случае закинут деньги на бонусный счет в Розетке. :-)
Watcher
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:29

  Watcher написав:
  Skiw написав:Можете написать, что просят? Желательно не своими словами, а именно то, что просят.

Ничего пока не просят, у них реквизиты старой карты есть, другие не устраивают. На неё и будет возврат. Просто предупредили, что если банк вернет деньги назад и не примет, то они типа не при делах. В лучшем случае закинут деньги на бонусный счет в Розетке. :-)

Неее. Ваше активное участие обязательно - вы инициируете возврат, для этого должен быть документ, даже если они его сами нарисуют, но подпись нужна.
Есть всего 2 варианта - оффлайн возврат через ПОС или зачисление по указанным реквизитам (ИБАН).
Обычно проблема получить согласие на возврат средств, а тут он есть, дальше техника. Не переживайте.
При наличии живого клиента с живыми счетами, возврат может просто побродить пару дней по транзитам, но зайдет 100%, если через 3 дня после возврата деньги не поступят на счёт - обращайтесь в банк с тем документом, который Розетка даст по факту возврата.
Skiw :D
Skiw
 
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