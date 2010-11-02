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Альфа-Банк
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:06
Такая ситуация...
Покупал в ноябре товар в Розетке, оплатил картой Альфабанка.
Сейчас товар сломался, сервис отремонтировать не смог, обменять не могут, возвращают деньги, но есть проблема... В феврале сменил карту на новую, а старая карта уже ликвидирована и проэкспайрилась. Как получить деньги за товар?
Счет вроде не менялся, и та и другая карты были к одному счету привязаны (но это не на 100%). Розетка на другую карту высылать отказывается, наличными выдать не могут в принципе. Что делать?
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Watcher
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:10
vvs2k написав:туды ее в качель...
оформил покупку на Розетке, рассчитывал на Маркетплейс, а получил MCC 8675 "Автомобильные ассоциации"
может, Легкая рассрочка так сыграла?
На скільки знаю, то з легкою розстрочкою ні партнерські, ні підвищені категорії кешбеку не працюють.
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stryzhko
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:17
vvs2k написав:есть у нас еще маркетплейсы по комп.технике?
как-то ни эльдорадо ни фокстрот не гуглятся в этой теме
Там більш за все категорія "Техніка".
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stryzhko
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:21
Watcher написав:
Такая ситуация...
Покупал в ноябре товар в Розетке, оплатил картой Альфабанка.
Сейчас товар сломался, сервис отремонтировать не смог, обменять не могут, возвращают деньги, но есть проблема... В феврале сменил карту на новую, а старая карта уже ликвидирована и проэкспайрилась. Как получить деньги за товар?
Счет вроде не менялся, и та и другая карты были к одному счету привязаны (но это не на 100%). Розетка на другую карту высылать отказывается, наличными выдать не могут в принципе. Что делать?
Виписка по рахунку формується? Листопад у ній видно? Якщо так, то рахунок лишився той самий і кошти без проблем на нього повернуться. Кошти повертаються на рахунок, а не на картку, тому закінчення терміну її дії на можливість отримання відшкодування ніяк не впливає.
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Alien
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:24
Alien, на жаль, у виписці бачу тільки дані з нової картки. старої не бачу ні в додатку на телефоні, ні в онлайн банкінгу на сайті.
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Watcher
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:56
Watcher написав:
Такая ситуация...
Покупал в ноябре товар в Розетке, оплатил картой Альфабанка.
Сейчас товар сломался, сервис отремонтировать не смог, обменять не могут, возвращают деньги, но есть проблема... В феврале сменил карту на новую, а старая карта уже ликвидирована и проэкспайрилась. Как получить деньги за товар?
Счет вроде не менялся, и та и другая карты были к одному счету привязаны (но это не на 100%). Розетка на другую карту высылать отказывается, наличными выдать не могут в принципе. Что делать?
Просят номер карты? Маловероятно, скорее всего реквизиты счета. Я несколько раз делал возвраты на Розетке, просто просили реквизиты. Но даже и если будут делать возврат через пос- в чеке все достаточные реквизиты есть. Экспайреная карта не является проблемой - деньги зайдут на счёт.
Номер карты для возврата требовать не могут - это ж не физ.лицо.
Можете написать, что просят? Желательно не своими словами, а именно то, что просят.
ЗЫ даже если карточный счёт закрыт - на него деньги зайдут - проверено:)
Skiw
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Skiw
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:03
Skiw написав:
Можете написать, что просят? Желательно не своими словами, а именно то, что просят.
Ничего пока не просят, у них реквизиты старой карты есть, другие не устраивают. На неё и будет возврат. Просто предупредили, что если банк вернет деньги назад и не примет, то они типа не при делах. В лучшем случае закинут деньги на бонусный счет в Розетке.
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Watcher
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:29
Watcher написав: Skiw написав:
Можете написать, что просят? Желательно не своими словами, а именно то, что просят.
Ничего пока не просят, у них реквизиты старой карты есть, другие не устраивают. На неё и будет возврат. Просто предупредили, что если банк вернет деньги назад и не примет, то они типа не при делах. В лучшем случае закинут деньги на бонусный счет в Розетке.
Неее. Ваше активное участие обязательно - вы инициируете возврат, для этого должен быть документ, даже если они его сами нарисуют, но подпись нужна.
Есть всего 2 варианта - оффлайн возврат через ПОС или зачисление по указанным реквизитам (ИБАН).
Обычно проблема получить согласие на возврат средств, а тут он есть, дальше техника. Не переживайте.
При наличии живого клиента с живыми счетами, возврат может просто побродить пару дней по транзитам, но зайдет 100%, если через 3 дня после возврата деньги не поступят на счёт - обращайтесь в банк с тем документом, который Розетка даст по факту возврата.
Skiw
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Skiw
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Додано: Суб 16 тра, 2020 01:21
Watcher написав:
Покупал в ноябре товар в Розетке, оплатил картой Альфабанка.
Сейчас товар сломался, сервис отремонтировать не смог, обменять не могут, возвращают деньги, но есть проблема... В феврале сменил карту на новую, а старая карта уже ликвидирована и проэкспайрилась. Как получить деньги за товар?
мне в прошлом году возвращали деньги за товар, который не дотянул 1 месяца до конца 3х-летней гарантии
карточка уже несколько месяцев была заменена по сроку
ни разу не спросили на куда возвращать деньги - "ваша покупка была оплачена картой, на нее и будет возврат"
самая большая проблема была - это пинать их бухгалтерию, бо обещанные 3-10 дней вылились в 3 недели с выходными
но лучший вариант - связаться с оф.представительницей, чтобы она наблюдала за процессом
и еще - запись о возврате в выписке нужно будет искать по дате совершения покупки - они там рядышком будут
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vvs2k
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