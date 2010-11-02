Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:29

Watcher написав: Skiw написав: Можете написать, что просят? Желательно не своими словами, а именно то, что просят. Можете написать, что просят? Желательно не своими словами, а именно то, что просят.

Ничего пока не просят, у них реквизиты старой карты есть, другие не устраивают. На неё и будет возврат. Просто предупредили, что если банк вернет деньги назад и не примет, то они типа не при делах. В лучшем случае закинут деньги на бонусный счет в Розетке. Ничего пока не просят, у них реквизиты старой карты есть, другие не устраивают. На неё и будет возврат. Просто предупредили, что если банк вернет деньги назад и не примет, то они типа не при делах. В лучшем случае закинут деньги на бонусный счет в Розетке.

Неее. Ваше активное участие обязательно - вы инициируете возврат, для этого должен быть документ, даже если они его сами нарисуют, но подпись нужна.Есть всего 2 варианта - оффлайн возврат через ПОС или зачисление по указанным реквизитам (ИБАН).Обычно проблема получить согласие на возврат средств, а тут он есть, дальше техника. Не переживайте.При наличии живого клиента с живыми счетами, возврат может просто побродить пару дней по транзитам, но зайдет 100%, если через 3 дня после возврата деньги не поступят на счёт - обращайтесь в банк с тем документом, который Розетка даст по факту возврата.