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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 тра, 2020 08:00
Купил товар в Розетке, указал в оплате рассрочка от Альфабанка. В результате списали всю сумму. От банка пришла смс: ваша заявка будет рассмотрена в течении 2-3 рабочих дней.
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andyteam
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Додано: Суб 16 тра, 2020 08:10
vvs2k написав: ukrprom2014 написав:
Розетка ушла со всех КБ сервисов (гриваси, монета...) теперь мутит с переводами.
отжеж
говорила мне мама - не связывайся с розеткой
есть у нас еще маркетплейсы по комп.технике?
как-то ни эльдорадо ни фокстрот не гуглятся в этой теме
Ельдорадо це техніка, перевірив в травні. Також не забувайте, що у алли акція з Ельдорадо 5%. Я отримав 3 кешбека: від алли техніка 3% + акція ельдорадо 5% та від сайту кешбеків 2,5%.
Після такого ціна виявилась досить конкурентною. А якби кредитка була з правильним тарифом, то ще б отримав і 3 місяці грейс періоду
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Rimlyanin1
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Додано: Суб 16 тра, 2020 09:12
andyteam написав:
Купил товар в Розетке, указал в оплате рассрочка от Альфабанка. В результате списали всю сумму. От банка пришла смс: ваша заявка будет рассмотрена в течении 2-3 рабочих дней.
Все правильно. Суть рассрочки в том, что погашать, не вылетая из льготного периода, можно будет частями, сколько частей и какие суммы есть в СМС. А в момент покупки да, списывается вся сумма.
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AVF
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