Watcher написав:Такая ситуация... Покупал в ноябре товар в Розетке, оплатил картой Альфабанка. Сейчас товар сломался, сервис отремонтировать не смог, обменять не могут, возвращают деньги, но есть проблема... В феврале сменил карту на новую, а старая карта уже ликвидирована и проэкспайрилась. Как получить деньги за товар? Счет вроде не менялся, и та и другая карты были к одному счету привязаны (но это не на 100%). Розетка на другую карту высылать отказывается, наличными выдать не могут в принципе. Что делать?
Я думаю, что правильно всё-таки писать претензионное письмо на "розетку". Они обязаны вернуть деньги, а отмазка "мы не можем выслать на другую карту" законом не предусмотрена. Закон вообще не ограничивает способы возврата денег. Я так с "эпицентром" бодался, получил полный комплект "мы не знаем, мы не можем, программа не пропускает, дайте нам копию карты (счёта, паспорта), ожидайте решения" и т.д. Потом надоело, сумма была совсем смешная, после девальвации доллара. Карта была "дельта-банка", который к тому моменту уже приказал долго жить, т.е. вернуть туда они не могли даже теоретически.
ukrprom2014 написав:Розетка ушла со всех КБ сервисов (гриваси, монета...) теперь мутит с переводами.
отжеж говорила мне мама - не связывайся с розеткой есть у нас еще маркетплейсы по комп.технике? как-то ни эльдорадо ни фокстрот не гуглятся в этой теме
Ельдорадо це техніка, перевірив в травні. Також не забувайте, що у алли акція з Ельдорадо 5%. Я отримав 3 кешбека: від алли техніка 3% + акція ельдорадо 5% та від сайту кешбеків 2,5%. Після такого ціна виявилась досить конкурентною. А якби кредитка була з правильним тарифом, то ще б отримав і 3 місяці грейс періоду