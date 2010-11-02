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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8569857085718572>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 07:33

  Watcher написав:Такая ситуация... :|
Покупал в ноябре товар в Розетке, оплатил картой Альфабанка.
Сейчас товар сломался, сервис отремонтировать не смог, обменять не могут, возвращают деньги, но есть проблема... В феврале сменил карту на новую, а старая карта уже ликвидирована и проэкспайрилась. Как получить деньги за товар?
Счет вроде не менялся, и та и другая карты были к одному счету привязаны (но это не на 100%). Розетка на другую карту высылать отказывается, наличными выдать не могут в принципе. Что делать?

Я думаю, что правильно всё-таки писать претензионное письмо на "розетку". Они обязаны вернуть деньги, а отмазка "мы не можем выслать на другую карту" законом не предусмотрена. Закон вообще не ограничивает способы возврата денег.
Я так с "эпицентром" бодался, получил полный комплект "мы не знаем, мы не можем, программа не пропускает, дайте нам копию карты (счёта, паспорта), ожидайте решения" и т.д. Потом надоело, сумма была совсем смешная, после девальвации доллара.
Карта была "дельта-банка", который к тому моменту уже приказал долго жить, т.е. вернуть туда они не могли даже теоретически.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 08:00

Рассрочка

Купил товар в Розетке, указал в оплате рассрочка от Альфабанка. В результате списали всю сумму. От банка пришла смс: ваша заявка будет рассмотрена в течении 2-3 рабочих дней.
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 08:10

Re: Альфа-Банк

vvs2k написав:
  ukrprom2014 написав:Розетка ушла со всех КБ сервисов (гриваси, монета...) теперь мутит с переводами.

отжеж
говорила мне мама - не связывайся с розеткой :)
есть у нас еще маркетплейсы по комп.технике?
как-то ни эльдорадо ни фокстрот не гуглятся в этой теме
Ельдорадо це техніка, перевірив в травні. Також не забувайте, що у алли акція з Ельдорадо 5%. Я отримав 3 кешбека: від алли техніка 3% + акція ельдорадо 5% та від сайту кешбеків 2,5%.
Після такого ціна виявилась досить конкурентною. А якби кредитка була з правильним тарифом, то ще б отримав і 3 місяці грейс періоду
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 09:12

  andyteam написав:Купил товар в Розетке, указал в оплате рассрочка от Альфабанка. В результате списали всю сумму. От банка пришла смс: ваша заявка будет рассмотрена в течении 2-3 рабочих дней.

Все правильно. Суть рассрочки в том, что погашать, не вылетая из льготного периода, можно будет частями, сколько частей и какие суммы есть в СМС. А в момент покупки да, списывается вся сумма.
AVF
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 17:20

  andyteam написав:Купил товар в Розетке, указал в оплате рассрочка от Альфабанка. В результате списали всю сумму. От банка пришла смс: ваша заявка будет рассмотрена в течении 2-3 рабочих дней.


может речь идет о легкой рассрочке?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 08:13

  Tonnny написав:Alfa_Bank
Не получил бонус обещанный (200 грн) за получение и пользование кредитной картой Максима. Обращались в службу поддержки и я, и пригласивший меня по реферальной ссылке человек (он тоже не получил обещанный бонус).
Первоначально ответили, что, видимо, из-за какого-то недоразумения бонусы не были начислены автоматически, сказали ждать до 31 марта. "Всем, кому бонус не был начислен автоматически, он будет начислен до 31.03." Ждите!
Ничего не получив, в апреле обратились снова. И тут после нескольких моих попыток объяснить что за бонус, очередной представитель Альфабанка в чате стал пытаться меня убедить, что я не имею права на этот бонус. Мою просьбу обосновать и предоставить полные правила акции оставил без внимания.
Считаю, что нарушены мои права. Приглашение (присланную ссылку) я использовал, анкету заполнил перейдя по ней, карту получил и активировал, использовал и использую!
Почему так? :cry: Помогите исправить ситуацию.

Tonnny, добрый день. Напишите ваш ИНН и ИНН друга в ЛС.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:00

  AVF написав:
  andyteam написав:Купил товар в Розетке, указал в оплате рассрочка от Альфабанка. В результате списали всю сумму. От банка пришла смс: ваша заявка будет рассмотрена в течении 2-3 рабочих дней.

Все правильно. Суть рассрочки в том, что погашать, не вылетая из льготного периода, можно будет частями, сколько частей и какие суммы есть в СМС. А в момент покупки да, списывается вся сумма.

списали 10 тыс, после утверждения кредита 9 тыс вернут? Рассрочка на 10 месяцев
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:10

Re: Альфа-Банк

  andyteam написав:списали 10 тыс, после утверждения кредита 9 тыс вернут? Рассрочка на 10 месяцев

нет, деньги уже потрачены вами
но вы получаете возможность гасить эти 10 тыс. в течение 10 мес. по 1000.01 каждый месяц
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:12

Re: Альфа-Банк

andyteam написав: списали 10 тыс, после утверждения кредита 9 тыс вернут? Рассрочка на 10 месяцев

Ні. 10тис із загального ліміту будуть недоступні для використання. Через одну РД перші 1000грн переведуться в загальний ліміт для погашення, а 9тис. залишиться в розстрочці.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:22

  mephala написав:
  andyteam написав:Купил товар в Розетке, указал в оплате рассрочка от Альфабанка. В результате списали всю сумму. От банка пришла смс: ваша заявка будет рассмотрена в течении 2-3 рабочих дней.


может речь идет о легкой рассрочке?


Наверное о легкой
andyteam
 
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