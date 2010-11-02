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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8569857085718572

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:22

  stryzhko написав:
andyteam написав: списали 10 тыс, после утверждения кредита 9 тыс вернут? Рассрочка на 10 месяцев

Ні. 10тис із загального ліміту будуть недоступні для використання. Через одну РД перші 1000грн переведуться в загальний ліміт для погашення, а 9тис. залишиться в розстрочці.

Дякую.
andyteam
 
Повідомлень: 82
З нами з: 16.07.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 8569857085718572
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