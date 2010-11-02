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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 тра, 2020 09:22
stryzhko написав:
andyteam написав: списали 10 тыс, после утверждения кредита 9 тыс вернут? Рассрочка на 10 месяцев
Ні. 10тис із загального ліміту будуть недоступні для використання. Через одну РД перші 1000грн переведуться в загальний ліміт для погашення, а 9тис. залишиться в розстрочці.
Дякую.
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andyteam
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omb
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
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