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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8570857185728573>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:22

  stryzhko написав:
andyteam написав: списали 10 тыс, после утверждения кредита 9 тыс вернут? Рассрочка на 10 месяцев

Ні. 10тис із загального ліміту будуть недоступні для використання. Через одну РД перші 1000грн переведуться в загальний ліміт для погашення, а 9тис. залишиться в розстрочці.

Дякую.
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 15:58

Re: Альфа-Банк

Альфа висить, ні через комп зайти, ні через смартфон. Це капець якийсь, ні дня шоб без проблем. "Ми вже працюємо над цим" , С... :arrow:
Волоdимир
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:07

Повідомлення на сайті
"Скористайтеся сервісом пізніше." :mrgreen: ...
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miltador
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:02

Re: Альфа-Банк

Пакеты видели новые, со следующей недели которые?

Все пропало, даже в топовом пакете теперь только одна бесплатная карта, кроме гривневой. Если нужно гривна / доллар / евро - за третью придется заплатить, 1000 грн в топовом (Infinite/World Elite) или 500 в среднем (Signature/Black Edition).

Обидно, что кредитки на более высокий пластик не перевыпускают. Нафига мне эти топовые дебетки, если я ими все равно только для снятия кеша и p2p пользуюсь, никакие плюшки не будут работать, т. к. не наберется минимальная сумма трат, т. к. все траты - с кредиток.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:43

  Seva написав:Пакеты видели новые, со следующей недели которые?

Все пропало, даже в топовом пакете теперь только одна бесплатная карта, кроме гривневой. Если нужно гривна / доллар / евро - за третью придется заплатить, 1000 грн в топовом (Infinite/World Elite) или 500 в среднем (Signature/Black Edition).

Обидно, что кредитки на более высокий пластик не перевыпускают. Нафига мне эти топовые дебетки, если я ими все равно только для снятия кеша и p2p пользуюсь, никакие плюшки не будут работать, т. к. не наберется минимальная сумма трат, т. к. все траты - с кредиток.


Обычно принято к такому прилагать ссылки на пруфы.
Где вы их нашли? ничего такого не вижу в разделе пакетов.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:48

Re: Альфа-Банк

Зображення

Я думал, это в паблике уже. Раз на сайте нету - не уверен, что могу целый документ зашарить.
Востаннє редагувалось Seva в Пон 18 тра, 2020 18:54, всього редагувалось 3 разів.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:49

Re: Альфа-Банк

Приветы, есть максимка в старом тарифе, не успел до карантина поменять, вопрос, если у меня завтра РД и завтра проведется покупка, мне надо будет её гасить завтра сэпом или через 30 дней, чтоб не платить 60 грн за РКО?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:55

Так у кого сейчас Комфорт, в Zero_new переведут, или в White?
wig
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:59

Сказали, старые будут работать до истечения срока действия.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:10

Re: Альфа-Банк

Hack-Stock написав:Приветы, есть максимка в старом тарифе, не успел до карантина поменять, вопрос, если у меня завтра РД и завтра проведется покупка, мне надо будет её гасить завтра сэпом или через 30 дней, чтоб не платить 60 грн за РКО?
Завтра.
stryzhko
 
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