Все пропало, даже в топовом пакете теперь только одна бесплатная карта, кроме гривневой. Если нужно гривна / доллар / евро - за третью придется заплатить, 1000 грн в топовом (Infinite/World Elite) или 500 в среднем (Signature/Black Edition).
Обидно, что кредитки на более высокий пластик не перевыпускают. Нафига мне эти топовые дебетки, если я ими все равно только для снятия кеша и p2p пользуюсь, никакие плюшки не будут работать, т. к. не наберется минимальная сумма трат, т. к. все траты - с кредиток.
Seva написав:Пакеты видели новые, со следующей недели которые?
Все пропало, даже в топовом пакете теперь только одна бесплатная карта, кроме гривневой. Если нужно гривна / доллар / евро - за третью придется заплатить, 1000 грн в топовом (Infinite/World Elite) или 500 в среднем (Signature/Black Edition).
Обидно, что кредитки на более высокий пластик не перевыпускают. Нафига мне эти топовые дебетки, если я ими все равно только для снятия кеша и p2p пользуюсь, никакие плюшки не будут работать, т. к. не наберется минимальная сумма трат, т. к. все траты - с кредиток.
Обычно принято к такому прилагать ссылки на пруфы. Где вы их нашли? ничего такого не вижу в разделе пакетов.
Приветы, есть максимка в старом тарифе, не успел до карантина поменять, вопрос, если у меня завтра РД и завтра проведется покупка, мне надо будет её гасить завтра сэпом или через 30 дней, чтоб не платить 60 грн за РКО?
Hack-Stock написав:Приветы, есть максимка в старом тарифе, не успел до карантина поменять, вопрос, если у меня завтра РД и завтра проведется покупка, мне надо будет её гасить завтра сэпом или через 30 дней, чтоб не платить 60 грн за РКО?