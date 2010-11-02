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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 тра, 2020 19:59
Re: Альфа-Банк
Добрый вечер. Друзья подскажите регламент списания средств для того,чтобы прошло текущим днем. Т.е до какого времени можно пополнить Ощадний или открыть новый депозит?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 20:09
_PORT_UA ну вообще алла деклариует до 22 пополнение депо сегодняшним днём. Лично я пополняла до 21 кажется, может чуть позже на пару минут - всё было сегодняшней датой
Додано: Пон 18 тра, 2020 20:15
1,5 месяца, карта ЭКО-максимум не зарегана в программе ЭКО-бонусов.
Перевыпущена новая карта ЭКО, продолжаем наблюдать
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