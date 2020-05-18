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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8570857185728573

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:59

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер. Друзья подскажите регламент списания средств для того,чтобы прошло текущим днем. Т.е до какого времени можно пополнить Ощадний или открыть новый депозит?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:09

_PORT_UA ну вообще алла деклариует до 22 пополнение депо сегодняшним днём. Лично я пополняла до 21 кажется, может чуть позже на пару минут - всё было сегодняшней датой :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:15

1,5 месяца, карта ЭКО-максимум не зарегана в программе ЭКО-бонусов.
Перевыпущена новая карта ЭКО, продолжаем наблюдать :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:44

  Кассандра написав:_PORT_UA ну вообще алла деклариует до 22 пополнение депо сегодняшним днём. Лично я пополняла до 21 кажется, может чуть позже на пару минут - всё было сегодняшней датой :roll:

Это Вы пополняли, а если открывать?
Есть ли разница?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:18

Re: Альфа-Банк

  ukrprom2014 написав:1,5 месяца, карта ЭКО-максимум не зарегана в программе ЭКО-бонусов

Шось вас не люблять, мою за два тижні зарегали
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:18

  Seva написав:Пакеты видели новые, со следующей недели которые?

Все пропало, даже в топовом пакете теперь только одна бесплатная карта, кроме гривневой. Если нужно гривна / доллар / евро - за третью придется заплатить, 1000 грн в топовом (Infinite/World Elite) или 500 в среднем (Signature/Black Edition).

Обидно, что кредитки на более высокий пластик не перевыпускают. Нафига мне эти топовые дебетки, если я ими все равно только для снятия кеша и p2p пользуюсь, никакие плюшки не будут работать, т. к. не наберется минимальная сумма трат, т. к. все траты - с кредиток.

У алки появится дебетка без абонки ? Интересно будет глянуть на другие условия ...
И на что теперь поменяют пакет ультра ? на White ?
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:35

  ukrprom2014 написав:1,5 месяца, карта ЭКО-максимум не зарегана в программе ЭКО-бонусов.
Перевыпущена новая карта ЭКО, продолжаем наблюдать :)

Я свои экошки 5 месяцев делал, с сентября по январь.
И ничего, таки прошёл это путь. Глючная программа, до ужаса
mustbe
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