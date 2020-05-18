Додано: Пон 18 тра, 2020 19:59

Добрый вечер. Друзья подскажите регламент списания средств для того,чтобы прошло текущим днем. Т.е до какого времени можно пополнить Ощадний или открыть новый депозит?

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