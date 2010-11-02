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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 тра, 2020 19:59
Re: Альфа-Банк
Добрый вечер. Друзья подскажите регламент списания средств для того,чтобы прошло текущим днем. Т.е до какого времени можно пополнить Ощадний или открыть новый депозит?
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https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Пон 18 тра, 2020 20:09
_PORT_UA ну вообще алла деклариует до 22 пополнение депо сегодняшним днём. Лично я пополняла до 21 кажется, может чуть позже на пару минут - всё было сегодняшней датой
Додано: Пон 18 тра, 2020 20:15
1,5 месяца, карта ЭКО-максимум не зарегана в программе ЭКО-бонусов.
Перевыпущена новая карта ЭКО, продолжаем наблюдать
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Додано: Пон 18 тра, 2020 20:44
Это Вы пополняли, а если открывать?
Есть ли разница?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Пон 18 тра, 2020 21:18
Re: Альфа-Банк
Шось вас не люблять, мою за два тижні зарегали
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Додано: Пон 18 тра, 2020 21:18
У алки появится дебетка без абонки ? Интересно будет глянуть на другие условия ...
И на что теперь поменяют пакет ультра ? на White ?
Додано: Пон 18 тра, 2020 21:35
Я свои экошки 5 месяцев делал, с сентября по январь.
И ничего, таки прошёл это путь. Глючная программа, до ужаса
Додано: Пон 18 тра, 2020 22:02
Ну вообще то алла декларирует и открытие депо до 22-х. Но вот только кто будет это пробовать делать так экстремально поздно?!
Востаннє редагувалось Кассандра в Пон 18 тра, 2020 22:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 тра, 2020 22:06
Re: Альфа-Банк
Востаннє редагувалось Волоdимир в Пон 18 тра, 2020 22:12, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 18 тра, 2020 22:11
Alfa_Bank, ну я опять за свои три копейки)
Ситуация. Была задолженность по КК Максимум 304.00. Я завела туда на погашение 303.93. Понимаю, что там, наверное, были % за пользование кредитом, насчитали пару коп, я всегда гашу +1грн, но тут бес попутал ровно.
Итого попала на РКО 60 грн.
На моей памяти вводилось правило, что за задолженность подобного рода до 20 грн. РКО не начисляется.
Или я не права и "слышала звон, да не знаю, где он"?
Проконсультируйте, пожалуйста.
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