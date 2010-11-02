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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8571857285738574

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 23:07

Re: Альфа-Банк

  torrent78 написав:Понимаю, что там, наверное, были % за пользование кредитом, насчитали пару коп

Ну как это "наверное"?
В РД, тада када и сняли РКО, в Выписке в МАБе чОткО видно ского/чего еще насчитали!
Вот гляньте и если там меньше -20 задолженности нарисовалось, то мучайте доброго ОфПреда :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 08:12

  ukrprom2014 написав:1,5 месяца, карта ЭКО-максимум не зарегана в программе ЭКО-бонусов.
Перевыпущена новая карта ЭКО, продолжаем наблюдать :)

ukrprom2014, добрый день. Почему не получалось раньше, я вам писала. Если с новой картой не получиться, напишите.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 8571857285738574
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