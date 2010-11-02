Ну как это "наверное"?
В РД, тада када и сняли РКО, в Выписке в МАБе чОткО видно ского/чего еще насчитали!
Вот гляньте и если там меньше -20 задолженности нарисовалось, то мучайте доброго ОфПреда
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Додано: Пон 18 тра, 2020 23:07
Re: Альфа-Банк
Ну как это "наверное"?
В РД, тада када и сняли РКО, в Выписке в МАБе чОткО видно ского/чего еще насчитали!
Вот гляньте и если там меньше -20 задолженности нарисовалось, то мучайте доброго ОфПреда
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 19 тра, 2020 08:12
Додано: Вів 19 тра, 2020 08:21
torrent78, добрый день. За задолженность до 20 грн. РКО не списывается. Но если РД выпадает на выходные, она переносится на пятницу. Детали напишу в ЛС.
Додано: Вів 19 тра, 2020 09:20
Re: Альфа-Банк
Добрый день. Уважаемый представитель банка, подскажите регламент списания средств для того,чтобы прошло текущим днем. Т.е до какого времени можно пополнить Ощадний или открыть новый депозит?
И вопрос по погашению задолженности по кредитной карте. Сейчас не имеет значения через что погашать: АльфаМобайл или МайАльфа в браузере? Деньги поступать сразу?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Вів 19 тра, 2020 09:34
_PORT_UA, добрый день.
Открытие для ФЛ: опер.день (00:00 - 23:45) - день-в-день.
Пополнение: опер.день (до 21:00, ориентировочно) - день-в-день.
Погашение КК: МАБ/Мобайл - опер.день - до 19:00 онлайн, после 19:00 - след.раб.день.
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