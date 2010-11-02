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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8571857285738574

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 23:07

Re: Альфа-Банк

  torrent78 написав:Понимаю, что там, наверное, были % за пользование кредитом, насчитали пару коп

Ну как это "наверное"?
В РД, тада када и сняли РКО, в Выписке в МАБе чОткО видно ского/чего еще насчитали!
Вот гляньте и если там меньше -20 задолженности нарисовалось, то мучайте доброго ОфПреда :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 08:12

  ukrprom2014 написав:1,5 месяца, карта ЭКО-максимум не зарегана в программе ЭКО-бонусов.
Перевыпущена новая карта ЭКО, продолжаем наблюдать :)

ukrprom2014, добрый день. Почему не получалось раньше, я вам писала. Если с новой картой не получиться, напишите.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 08:21

  torrent78 написав:Alfa_Bank, ну я опять за свои три копейки)

Ситуация. Была задолженность по КК Максимум 304.00. Я завела туда на погашение 303.93. Понимаю, что там, наверное, были % за пользование кредитом, насчитали пару коп, я всегда гашу +1грн, но тут бес попутал ровно.

Итого попала на РКО 60 грн.

На моей памяти вводилось правило, что за задолженность подобного рода до 20 грн. РКО не начисляется.
Или я не права и "слышала звон, да не знаю, где он"?
Проконсультируйте, пожалуйста.

torrent78, добрый день. За задолженность до 20 грн. РКО не списывается. Но если РД выпадает на выходные, она переносится на пятницу. Детали напишу в ЛС.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:20

Re: Альфа-Банк

Добрый день. Уважаемый представитель банка, подскажите регламент списания средств для того,чтобы прошло текущим днем. Т.е до какого времени можно пополнить Ощадний или открыть новый депозит?

И вопрос по погашению задолженности по кредитной карте. Сейчас не имеет значения через что погашать: АльфаМобайл или МайАльфа в браузере? Деньги поступать сразу?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:34

  _PORT_UA написав:Добрый день. Уважаемый представитель банка, подскажите регламент списания средств для того,чтобы прошло текущим днем. Т.е до какого времени можно пополнить Ощадний или открыть новый депозит?

И вопрос по погашению задолженности по кредитной карте. Сейчас не имеет значения через что погашать: АльфаМобайл или МайАльфа в браузере? Деньги поступать сразу?

_PORT_UA, добрый день.
Открытие для ФЛ: опер.день (00:00 - 23:45) - день-в-день.
Пополнение: опер.день (до 21:00, ориентировочно) - день-в-день.
Погашение КК: МАБ/Мобайл - опер.день - до 19:00 онлайн, после 19:00 - след.раб.день.
Alfa_Bank
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